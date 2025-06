De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft verklaard dat Iran niet langer in staat is om een kernwapen te produceren, na Amerikaanse aanvallen die gericht waren op belangrijke nucleaire infrastructuur in het land.

"We bevinden ons nu op een plek waar we een week geleden niet waren. Een week geleden stond Iran op het punt een kernwapen te hebben," vertelde Vance aan Fox News. "Nu is Iran niet in staat om een kernwapen te bouwen met de apparatuur die ze hebben, omdat we die hebben vernietigd."

De opmerkingen van de vicepresident kwamen slechts enkele uren nadat president Donald Trump een staakt-het-vurenovereenkomst tussen Israël en Iran aankondigde, wat een duidelijke de-escalatie markeerde na bijna twee weken van directe confrontaties.

"Morgen is echt een nieuwe dag — het einde van de 12-daagse oorlog, het einde van het Iraanse nucleaire programma, en ik geloof echt dat dit het begin is van iets heel groots voor vrede in het Midden-Oosten," zei Vance.

De spanningen tussen Iran en de VS liepen afgelopen weekend op toen Amerikaanse troepen zich aansloten bij de militaire agressie van Israël tegen Iran en luchtaanvallen uitvoerden op drie Iraanse nucleaire locaties, waaronder de ondergrondse verrijkingsfaciliteit Fordow.

Als reactie daarop lanceerde Iran maandag een salvo ballistische raketten op de Amerikaanse Al Udeid-luchtmachtbasis in Qatar. Er werden geen slachtoffers gemeld. Het Witte Huis heeft de recente militaire aanval gepresenteerd als zowel een beslissende klap voor de nucleaire ambities van Iran als een springplank voor hernieuwde diplomatieke inspanningen in de regio.

Staakt-het-vuren volgt op directste conflict tussen Iran en Israël in decennia

Sinds 13 juni heeft Israël Iraans grondgebied aangevallen, gericht op nucleaire en militaire installaties en burgers. Teheran reageerde met eigen vergeldingsraketaanvallen op Israël, wat de vrees voor een bredere regionale oorlog aanwakkerde.

Het staakt-het-vuren van maandag, aangekondigd door Trump, bepaalt dat beide partijen een gefaseerde stopzetting van militaire operaties beginnen. Iran wordt verwacht de pauze te initiëren, gevolgd door Israël 12 uur later, met het officiële einde van het conflict 24 uur na het begin van het bestand.

Hoewel de langetermijneffecten onduidelijk blijven, presenteren Amerikaanse functionarissen dit moment als een keerpunt.