De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat Israël en Iran hebben ingestemd met een gefaseerd staakt-het-vuren, dat dinsdag rond 04:00 uur GMT van start gaat, met als doel formeel een einde te maken aan bijna twee weken van intense vijandelijkheden.

In een verklaring op zijn Truth Social-platform zei Trump dat de overeenkomst voorziet in een "volledig en totaal staakt-het-vuren," waarbij Iran als eerste de operaties pauzeert, gevolgd door Israël 12 uur later.

Het staakt-het-vuren zal naar verwachting het "officiële einde" markeren van wat Trump "DE 12 DAGEN OORLOG" noemde.

"Op voorwaarde dat alles werkt zoals het zou moeten, wat het zal doen, wil ik beide landen, Israël en Iran, feliciteren met hun uithoudingsvermogen, moed en intelligentie om een einde te maken aan wat 'DE 12 DAGEN OORLOG' genoemd zou moeten worden," schreef Trump.

Het conflict begon op 13 juni, toen Israël luchtaanvallen uitvoerde op meerdere Iraanse militaire, civiele en nucleaire faciliteiten, waaronder de ondergrondse verrijkingslocatie Fordo.

Teheran reageerde met ballistische raketaanvallen op Israëlische doelen, wat een cyclus van vergeldingsacties veroorzaakte die leidde tot de meest directe militaire confrontatie tussen de twee landen in decennia.

De spanningen liepen verder op toen de Verenigde Staten zich op 22 juni bij de Israëlische aanvallen aansloten en drie Iraanse nucleaire faciliteiten bombardeerden, wat leidde tot een Iraanse raketaanval op de Amerikaanse Al Udeid-vliegbasis in Qatar.

Ondanks de escalatie hebben diplomatieke achterkanalen — naar verluidt met betrokkenheid van Oman en Zwitserland — gewerkt aan het bemiddelen van een staakt-het-vuren.

Trump noemde de betrokken bemiddelaars niet, maar prees beide partijen voor hun instemming met wat hij een "gecontroleerde afbouw" van actieve operaties noemde.

De stapsgewijze tijdlijn - waarbij Iran begint met het staakt-het-vuren, gevolgd door Israël - is naar verluidt ontworpen om beide legers in staat te stellen lopende aanvallen af te ronden en een abrupte onderbreking te voorkomen.

Een onrustige regio op scherp

De afgelopen twee weken van open conflict hebben honderden doden geëist in Iran en tientallen in Israël, waarbij mensen in beide landen gedwongen werden om schuilplaatsen te zoeken tegen luchtaanvallen en raketaanvallen.

De gevechten hebben de vrees voor een bredere regionale oorlog aangewakkerd.

Iran heeft begrafenissen gehouden voor burgers en leden van de Revolutionaire Garde die omkwamen bij Israëlische aanvallen.

Ondertussen heeft Israël noodplannen in het hele land geactiveerd en zijn meest uitgebreide aanvallen op Iraans grondgebied in recente herinnering uitgevoerd.