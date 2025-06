De Amerikaanse president Donald Trump heeft Israël gewaarschuwd om Iran niet te bombarderen, en noemde het een “grote schending” van een wapenstilstandsakkoord.

“ISRAËL. GOOI DIE BOMMEN NIET. ALS JE DAT DOET, IS HET EEN GROTE SCHENDING. BRENG JULLIE PILOTEN NU TERUG NAAR HUIS!” schreef Trump dinsdag op zijn sociale mediaplatform, Truth Social.

Toen hij het Witte Huis verliet, zei hij ook dat Israël zich moet kalmeren. “Ik moet Israël nu kalmeren. Israël, zodra we de deal sloten, kwamen ze naar buiten en lieten een lading bommen vallen zoals ik nog nooit eerder heb gezien, de grootste lading die we ooit hebben gezien,” zei hij.

Hij voegde eraan toe dat Israël en Iran “niet weten wat ze aan het doen zijn.”

De uitspraken van Trump kwamen nadat de Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, het leger opdracht gaf om Teheran aan te vallen. Katz beweerde dat Iran de door Trump eerder aangekondigde wapenstilstand had geschonden.

‘De 12-DAAGSE OORLOG’

Israël begon op 13 juni met aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten en andere locaties, met de bewering dat Teheran dicht bij het verkrijgen van een kernwapen was. Iran, dat ontkent ooit een kernwapenprogramma te hebben gehad, reageerde met raketaanvallen.

De VS bombardeerden later op zondag drie belangrijke Iraanse nucleaire faciliteiten in Fordo, Natanz en Isfahan. Trump verklaarde dat de aanvallen deze locaties “volledig en totaal vernietigd” hadden.

Iran voerde maandagavond een vergeldingsaanval uit op de Amerikaanse militaire basis Al Udeid in Qatar. Er was echter geen sprake van ernstige schade of slachtoffers, en de daaropvolgende overeenkomst beëindigde de “12-DAAGSE OORLOG.”

De wapenstilstand werd aanvankelijk aangekondigd door Trump, die zei dat het een gefaseerde stopzetting van operaties zou inhouden, waarbij Iran als eerste zou beginnen en Israël 12 uur later zou volgen. Een volledige beëindiging van de vijandelijkheden zou dan na 24 uur worden uitgeroepen.

Volgens Israëlische media zou Qatar hebben bemiddeld bij de overeenkomst.

De Amerikaanse president verklaarde later dat de wapenstilstand van kracht was en waarschuwde beide landen om deze niet te schenden: “DE WAPENSTILSTAND IS NU VAN KRACHT. SCHEND HEM ALSJEBLIEFT NIET!”