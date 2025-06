NAVO secretaris-generaal Mark Rutte heeft de Turkse defensie-industrie geprezen en aangegeven dat de defensie-industrie van het land nauwer verbonden zou moeten worden met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de Europese Unie.

"Turkije heeft een zeer grote defensie-industrie. Soms vergeten we wat ze allemaal hebben. Ik heb enkele van hun bedrijven bezocht, en het is echt indrukwekkend," zei Rutte dinsdag tijdens het NAVO Public Forum in Den Haag.

"We moeten ervoor zorgen dat de Turkse defensie-industrie zo nauw mogelijk verbonden is met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de Europese Unie," voegde hij eraan toe.

Rutte waarschuwde voor het creëren van interne verdeeldheid binnen de alliantie op basis van kaders voor defensiesamenwerking en zei: "Laten we niet van die hekken binnen de NAVO laten optrekken. Het zal niet helpen."

Leiders van de 32 NAVO-lidstaten komen op 24 en 25 juni bijeen in Den Haag voor een cruciale top, waar discussies over verhoogde defensie-uitgaven en het lidmaatschapsverzoek van Oekraïne centraal staan.