Rusland is bereid Iran op verschillende manieren te helpen te midden van de aanhoudende escalatie in het Midden-Oosten, maar dit hangt af van de behoeften van Teheran, aldus het Kremlin.

“We hebben onze inspanningen voor bemiddeling aangeboden. Dit is specifiek. We hebben onze standpunt duidelijk gemaakt, wat ook een zeer belangrijke uiting is, een vorm van steun aan de Iraanse kant,” zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov maandag tijdens een persbriefing.

Israël en Iran zijn sinds 13 juni verwikkeld in luchtaanvallen, nadat Tel Aviv een verrassingsaanval uitvoerde op verschillende locaties in Iran, waaronder militaire en nucleaire faciliteiten. Dit leidde ertoe dat Teheran vergeldingsaanvallen lanceerde.

De VS voerden ondertussen zondag vroeg aanvallen uit op drie belangrijke Iraanse nucleaire locaties. President Donald Trump verklaarde dat de faciliteiten zware schade hebben opgelopen en sprak van 'vernietiging'.

Over de contacten tussen president Vladimir Poetin en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi in Moskou zei Peskov dat de gesprekken een kans bieden om meningen uit te wisselen en Teheran de gelegenheid geven om Moskou te informeren over zijn voorstellen en visie op de huidige situatie.

‘Onafhankelijke processen’

Peskov gaf aan dat het aantal betrokken partijen in de huidige escalatie is toegenomen en zei: “En natuurlijk veroordelen we dit en spreken we onze diepe spijt uit in dit verband.”

Hij zei dat Iran herhaaldelijk werd besproken tussen Poetin en Trump tijdens hun recente gesprekken, maar dat de Russische president niet op de hoogte was van de aanvallen van zondag.

“Wij geloven dat het lot van de leiding van een land moet worden bepaald door het volk van dat land, en op geen enkele wijze door derde landen of de leiders van derde landen,” zei Peskov in reactie op een vraag over de opmerkingen van Trump over een machtswisseling in Iran.

Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse aanvallen op Iran geen invloed zullen hebben op de dialoog tussen Moskou en Washington, omdat dit “onafhankelijke processen” zijn.

“Het moet nog blijken wat er met deze nucleaire faciliteiten is gebeurd en of er sprake is van een stralingsgevaar. Hoewel we een verklaring hebben gehoord van het IAEA (Internationaal Atoomenergieagentschap) dat er momenteel geen tekenen zijn van stralingsbesmetting. Maar dit zijn allemaal vragen die natuurlijk legitieme zorgen oproepen,” voegde Peskov eraan toe.