De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, heeft opgeroepen tot onmiddellijke actie van de Europese Unie. Hij dringt aan op de opschorting van het EU-Israël handelsakkoord en een verbod op wapenverkoop aan Israël, onder verwijzing naar zorgen over mensenrechten.

“Dit is het moment voor actie, en als het Associatieakkoord gebaseerd is op mensenrechten, is het de meest logische stap om het akkoord onmiddellijk vandaag op te schorten en vooruitgang te boeken,” zei Albares maandag tegen verslaggevers voorafgaand aan een vergadering met EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

“Daarom zal ik vragen om de opschorting van het Associatieakkoord, een embargo op de verkoop van wapens aan Israël, en een sanctielijst voor iedereen die de tweestatenoplossing wil ondermijnen,” voegde hij eraan toe.

Albares benadrukte het belang voor Europa om zijn fundamentele principes te handhaven.

“Vandaag is een dag om te erkennen wat we al maanden wisten: er zijn schendingen van mensenrechten. Vandaag is bovenal een dag van actie. Alles minder zou een mislukking zijn voor de EU,” zei hij.

EU-ministers bespreken Israëlische acties in Gaza

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU komen bijeen om te bespreken of de acties van Israël in Gaza in strijd zijn met de voorwaarden van het handelsakkoord met de EU. Een formeel verzoek om het akkoord te herzien kwam van Nederland en werd gesteund door 17 van de 27 lidstaten van de EU. Spanje en Ierland riepen echter al in februari 2024 op tot een herziening.

De Sloveense minister van Buitenlandse Zaken, Tanja Fajon, zei te verwachten dat de EU duidelijke maatregelen tegen Israël zal nemen. “De EU moet de mensenrechtenschendingen van Israël erkennen en dienovereenkomstig handelen,” zei ze tegen verslaggevers.

Fajon waarschuwde dat ontwikkelingen elders in het Midden-Oosten de humanitaire crisis in Gaza of de oorlog in Oekraïne niet mogen overschaduwen. Ze benadrukte dat Gaza zich in een uiterst kritieke toestand bevindt, waarbij Israël essentiële humanitaire hulp zoals water en voedsel blokkeert.

“Slovenië wil dat de EU duidelijke maatregelen neemt, waaronder mogelijk handelssancties of het bevriezen van de overeenkomst”, zei ze. “Er moet ook duidelijk worden gesteld dat belemmeringen voor humanitaire hulp moeten worden weggenomen, dat de illegale bezetting moet worden beëindigd en dat Israël de uitspraken van de rechtbank en het internationaal recht moet respecteren.”

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Maria Malmer Stenergard, sloot zich hierbij aan en benadrukte dat de situatie in Gaza niet vergeten mag worden. “Mensen lijden, en we kunnen niet gewoon toekijken,” zei ze.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en Italië lieten echter voorafgaand aan de vergadering van maandag weten dat ze geen voorstander zijn van het opschorten van het handelsakkoord.