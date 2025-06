Oekraïne heeft verklaard dat een "andere massale aanval" op de hoofdstad Kiev minstens zeven mensen het leven heeft gekost, een dag nadat de hoogste militaire commandant van het land had beloofd de aanvallen op Rusland te intensiveren.

Diplomatieke inspanningen om een einde te maken aan de drie jaar durende oorlog zijn vastgelopen. De laatste directe ontmoeting tussen beide partijen vond bijna drie weken geleden plaats, en er zijn geen vervolggesprekken gepland.

“Tweeëntwintig mensen raakten gewond bij de nachtelijke aanval van de vijand op de hoofdstad. Momenteel liggen twaalf van hen in stadsziekenhuizen. De rest is ter plaatse door artsen behandeld. Op dit moment zijn zes doden bevestigd,” meldde burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, op Telegram.

Hij verklaarde dat de aanval aanzienlijke schade heeft veroorzaakt aan een vijf verdiepingen tellend gebouw in het Shevchenkivskyi-district van de hoofdstad. Hij voegde eraan toe dat de zoek- en reddingswerkzaamheden op de locatie nog steeds aan de gang zijn.

Klitschko meldde verder dat de schokgolf ook appartementen in een nabijgelegen gebouw van 25 verdiepingen heeft beschadigd.

In de stad Bila Tserkva, in de regio rond Kiev, kwam een persoon om het leven nadat een drone een ziekenhuis had geraakt. President Zelensky beweerde dat voorlopige rapporten erop wijzen dat ballistische wapens uit Noord-Korea ook zijn gebruikt bij de aanval op de hoofdstad.

De laatste aanvallen volgden op de belofte van de Oekraïense opperbevelhebber Oleksandr Syrsky om de aanvallen op Rusland te intensiveren.

“We zullen niet alleen in de verdediging blijven, want dat brengt niets en leidt er uiteindelijk toe dat we toch terugtrekken, mensen en gebieden verliezen,” zei hij tegen verslaggevers.

Syrsky verklaarde dat Oekraïne door zal gaan met aanvallen op Russische militaire doelen, die volgens hem "effectief" zijn gebleken.

“Natuurlijk gaan we door. We zullen de schaal en diepte vergroten,” voegde hij eraan toe.

‘Eerlijke reactie’

Oekraïne heeft gedurende de oorlog vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Rusland, gericht op energie- en militaire infrastructuur, soms honderden kilometers van de frontlinie. Kiev stelt dat deze aanvallen een eerlijke reactie zijn op dodelijke Russische aanvallen op Oekraïense infrastructuur en burgers.

Bij een nachtelijke Russische aanval op een appartementencomplex in de oostelijke Oekraïense stad Kramatorsk kwamen minstens vier mensen om het leven. Een aanval op een trainingskamp van het Oekraïens leger later op de dag eiste nog eens drie levens, aldus functionarissen.

Aan de andere kant vernietigde de Russische luchtverdediging zestien Oekraïense drones tussen 22.00 uur lokale tijd (19.00 GMT) op zondag en 06.00 uur op maandag, aldus het Russische ministerie van Defensie.

Dertien van de drones werden neergehaald boven de regio Rostov, terwijl de overige wapens werden vernietigd boven de regio's Astrachan en Wolgograd, meldde het ministerie maandag op de berichtenapp Telegram.