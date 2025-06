Verwacht wordt dat de NAVO-leiders tijdens de top van deze week een ambitieuze nieuwe belofte voor defensie-uitgaven zullen onthullen, die inhoudt dat elke lidstaat 5 procent van zijn economische opbrengst aan militaire uitgaven moet besteden.

Nog voor de aankondiging zijn belangrijke bondgenoten echter al bezig met het veiligstellen van uitzonderingen, en de vraag rijst hoe uitvoerbaar het doel zal zijn.

Spanje heeft een overeenkomst bereikt om te worden uitgesloten van de 5-procentdoelstelling, bevestigde premier Pedro Sánchez zondag, terwijl de NAVO de tekst van een beknopte één pagina tellende topverklaring afrondt. Naar verluidt zal de tekst eerdere formuleringen schrappen die vereisten dat “alle bondgenoten” zich aan het doel zouden committeren.

Ondertussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump, een drijvende kracht achter de oproep tot hogere defensie-uitgaven van bondgenoten, verklaard dat de 5-procentnorm alleen van toepassing zou moeten zijn op Amerika's partners, niet op de Verenigde Staten zelf.

“Ik denk niet dat wij dat zouden moeten doen, maar zij wel,” zei Trump vrijdag, waarbij hij Canada aanduidde als “een lage betaler” en eraan toevoegde: “De NAVO zal met Spanje moeten omgaan.”

Wat houdt de 5 procent in?

Het voorgestelde doel van 5 procent uitgaven bestaat uit twee delen. Het eerste — en meest veeleisende — is een verplichting van 3,5 procent van het BBP aan militaire hoofdbestedingen, een scherpe stijging ten opzichte van de lang bestaande NAVO-norm van 2 procent, die slechts 22 van de 32 bondgenoten hebben gehaald.

De overige 1,5 procent omvat bredere investeringen in civiele infrastructuur, cyberverdediging en maatschappelijke veerkracht — maatregelen zoals het upgraden van wegen, havens en vliegvelden om snelle militaire inzet te vergemakkelijken, evenals voorbereidingen op hybride en cyberoorlogvoering.

Terwijl de meeste landen het tweede deel relatief eenvoudig kunnen halen, vormt de verplichting van 3,5 procent aan defensie een grote uitdaging, vooral voor landen zoals Spanje.

Spanje besteedt momenteel slechts 1,28 procent van zijn BBP aan defensie, volgens schattingen van de NAVO — het laagste percentage binnen de alliantie. Sánchez zegt dat zijn regering dat cijfer zal verhogen naar 2,1 procent, wat volgens hem voldoende is om de “capaciteit doelen” van de NAVO te bereiken, die betrekking hebben op de specifieke militaire rollen en bijdragen in apparatuur die aan elk lid worden toegewezen.

Binnenlandse tegenwind

De regering van Sánchez staat onder toenemende druk in eigen land, waar hij afhankelijk is van een fragiele coalitie en te maken heeft met corruptie beschuldigingen binnen zijn politieke kring. Oppositiepartijen hebben al opgeroepen tot vervroegde verkiezingen, wat het moeilijker maakt om de militaire uitgaven aanzienlijk te verhogen.

Spanje behoort ook tot de kleinste Europese bijdragers van militaire hulp aan Oekraïne.

Stijgende inzet voor Europa

De oproep tot hogere uitgaven komt te midden van groeiende bezorgdheid over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en tekenen van uitgebreide hybride oorlogsvoering — van cyberaanvallen tot GPS-storingen en sabotage van infrastructuur — op het continent. NAVO-planners zeggen dat de verdediging van Europa tegen een mogelijke Russische aanval een minimum van 3 procent van het BBP aan militaire investeringen vereist.

Verschillende frontlinie- en Noord-Europese landen, waaronder Duitsland, Noorwegen, Zweden, Nederland en de Baltische staten, zullen naar verwachting voldoen aan of zelfs de volledige 5-procent-doelstelling overschrijden. Nederland alleen al schat dat het tussen de €16 en €19 miljard extra nodig heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, stelde maandag dat de focus zou moeten liggen op capaciteiten, niet alleen op percentages. “Spanje kan voldoen aan de behoeften van de alliantie met 2,1 procent,” benadrukte hij.

Een deadline in zicht?

De alliantie debatteert ook over hoe snel leden hun uitgaven moeten verhogen.

Een deadline in 2032 is voorgesteld, wat veel agressiever is dan de eerdere open-einddoelen van de NAVO. Maar zorgen over Rusland's vermogen om militair te hergroeperen in de komende vijf tot tien jaar drijven de urgentie op.

Terwijl sommige landen, zoals Italië, een volledig decennium vragen om het doel te bereiken, pleiten anderen voor een strakkere tijdlijn. Er zijn zelfs discussies geweest over een mogelijke herziening in 2029 en een verlengde deadline tot 2035 voor achterblijvende leden.

Toch, zoals Trump duidelijk maakte, raakt het geduld op. “We hebben de NAVO lang genoeg gedragen,” zei hij. “Nu is het hun beurt.”