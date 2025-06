Bahrein

De thuisbasis van het hoofdkwartier van de Vijfde Vloot van de Amerikaanse marine, waarvan het verantwoordelijkheidsgebied de Golf, de Rode Zee, de Arabische Zee en delen van de Indische Oceaan omvat.

Qatar

De 24 hectare grote luchtmachtbasis Al Udeid, in de woestijn buiten de hoofdstad Doha, is het vooruitgeschoven hoofdkwartier van het Amerikaanse Central Command, dat leiding geeft aan de militaire operaties van de VS in een enorm gebied dat zich uitstrekt van Egypte in het westen tot Kazachstan in het oosten.

De grootste Amerikaanse basis in het Midden-Oosten biedt onderdak aan ongeveer 10.000 militairen.

Koeweit

In Koeweit bevinden zich verschillende uitgestrekte militaire installaties, waaronder Camp Arifjan, het vooruitgeschoven hoofdkwartier van US Army Central, en de Ali Al Salem Air Base, ongeveer 40 kilometer van de Iraakse grens. Deze basis staat bekend als "The Rock" vanwege de afgelegen en ruige omgeving.

Camp Buehring werd opgericht tijdens de Irakoorlog in 2003 en dient als tussenstation voor Amerikaanse legerunits die worden ingezet in Irak en Syrië, volgens de website van het Amerikaanse leger.

Verenigde Arabische Emiraten

De Al Dhafra Air Base, gelegen ten zuiden van de hoofdstad Abu Dhabi, wordt gedeeld met de luchtmacht van de VAE en is een cruciale hub voor de Amerikaanse luchtmacht. Deze basis heeft belangrijke missies tegen Daesh ondersteund, evenals verkenningsoperaties in de regio, volgens het Amerikaanse Air Force Central Command.

De haven van Jebel Ali in Dubai, hoewel geen formele militaire basis, is de grootste aanleghaven van de Amerikaanse marine in het Midden-Oosten en ontvangt regelmatig Amerikaanse vliegdekschepen en andere schepen.

Irak

De VS handhaven een aanwezigheid op de Ain Al Asad Air Base in de westelijke provincie Anbar, waar ze de Iraakse veiligheidstroepen ondersteunen en bijdragen aan de NAVO-missie, volgens het Witte Huis.

Iraanse raketaanvallen troffen de basis in 2020 als vergelding voor de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Qasem Soleimani.

De luchtmachtbasis Erbil, gelegen in de semi-autonome regio Koerdistan in het noorden van Irak, fungeert als een knooppunt voor Amerikaanse en coalitietroepen die trainingsoefeningen en gevechtsoefeningen uitvoeren.

De basis ondersteunt Amerikaanse militaire inspanningen door een veilige locatie te bieden voor training, inlichtingenuitwisseling en logistieke coördinatie in Noord-Irak, volgens een rapport van het Amerikaanse Congres.

Saoedi-Arabië

In Saoedi-Arabië opereren Amerikaanse soldaten – in 2024 waren dat er volgens een brief van het Witte Huis 2321 – in samenwerking met de Saoedische regering. Ze bieden lucht- en raketverdedigingscapaciteiten en ondersteunen de operaties van Amerikaanse militaire vliegtuigen.

Sommige zijn gestationeerd op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Riyad, op de Prince Sultan Air Base, die luchtverdedigingsmiddelen van het Amerikaanse leger ondersteunt, waaronder Patriot-raketbatterijen en Terminal High Altitude Area Defense-systemen.

Jordanië

Gelegen in Azraq, 100 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Amman, herbergt de Muwaffaq al Salti Air Base de 332nd Air Expeditionary Wing van de Amerikaanse luchtmacht. Deze eenheid voert missies uit in de Levant, volgens een rapport uit 2024 van de Library of Congress.