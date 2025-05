De wereldwijde markt voor elektrische voertuigen (EV) staat dit jaar opnieuw voor een sterke groei, met een verwachte verkoop van meer dan 20 miljoen eenheden, een stijging van 18 procent ten opzichte van 2024, aldus Rho Motion, een toonaangevend onderzoeksbureau voor EV's, op dinsdag.

Deze groei vindt plaats te midden van veranderende wetgevingslandschappen in belangrijke regio's, waarbij China de leiding neemt, de EU strengere emissienormen handhaaft en Noord-Amerika zich aanpast aan beleidswijzigingen onder de regering van Donald Trump.

Iola Hughes, hoofd onderzoeker bij Rho Motion, beschreef 2025 als "het jaar van de wetgeving" en zei: "De EU ziet emissiedoelstellingen van kracht worden, het presidentschap van Trump belooft veranderingen voor de VS, en China zet het populaire inruilprogramma voort. Toch verwachten we een stabiel groei-jaar in alle regio's, waarbij China de leiding blijft nemen."

China wordt gezien als koploper in de EV-revolutie, met een verwachte verkoop van 12,9 miljoen eenheden in 2025, een stijging van 17 procent ten opzichte van 2024.

De dominantie van het land wordt versterkt door de agressieve uitbreiding naar internationale markten, waarbij grote fabrikanten zoals BYD en Great Wall Motors productievestigingen openen in onder andere Brazilië en Hongarije.

Binnenlands zal de voortzetting van een inruilprogramma voor oudere voertuigen zorgen voor een hoge consumentenvraag in China, aldus het rapport.

"De volgende fase voor de volwassen EV-markt in China is meer consolidatie van fabrikanten, en na dit jaar kunnen we verwachten dat het land de grens van 50 procent marktaandeel van EV's ten opzichte van voertuigen met verbrandingsmotoren zal overschrijden," aldus het rapport.

Bedrijven richten zich op betaalbare auto's

De Europese markt – de EU, de Europese Vrijhandelsassociatie en het VK – zal naar verwachting herstellen van een moeilijk 2024, waarin de verkoop met 3 procent daalde ten opzichte van 2023.

Nieuwe emissienormen die van kracht worden, zullen naar verwachting zorgen voor een groei van 15 procent op jaarbasis, met een verwachte verkoop van 3,5 miljoen eenheden in 2025.

Ondanks dit herstel staan Europese autofabrikanten voor aanzienlijke uitdagingen, waaronder het risico op boetes tot wel €10 miljard voor het niet voldoen aan strenge emissiedoelstellingen.

Veel autofabrikanten richten zich op nieuwe, kleinere en betaalbare EV-modellen die minder dan €25.000 kosten, om de adoptie onder prijsbewuste consumenten te stimuleren.

In de VS en Canada wordt verwacht dat de EV-markt in 2025 met 16 procent zal groeien, met een verkoop van 2,1 miljoen eenheden.

De overgang naar de regering van president Donald Trump brengt onzekerheid met zich mee voor de sector, met name wat betreft mogelijke beleidswijzigingen zoals het afschaffen van belastingvoordelen voor EV's.

De directe impact op 2025 wordt echter als minimaal beschouwd, aangezien fabrikanten hun plannen voor het jaar al hebben vastgesteld.

"Na zijn inauguratie is de wetgevende agenda van president Donald Trump in volle gang, en hoewel het afschaffen van belastingvoordelen voor EV's de langetermijnmarkt zal beïnvloeden, zal er dit jaar weinig verandering te zien zijn, aangezien de elektrificatie van voertuigen een blijvende trend is," aldus Hughes.