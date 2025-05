Het zou "een zeer slechte dag" zijn voor Venezuela als het zijn buurland Guyana of het in de VS gevestigde energiebedrijf ExxonMobil zou aanvallen, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan de hoofdstad van Guyana.

Guyana en Venezuela zijn verwikkeld in een langdurig geschil over welk land recht heeft op het 160.000 vierkante kilometer grote Esequibo-gebied, dat momenteel onderwerp is van een zaak bij het Internationaal Gerechtshof.

Washington heeft militaire steun aangeboden aan het kleine Zuid-Amerikaanse land te midden van het territoriale geschil en de toenemende Amerikaanse sancties tegen Venezuela.

De Amerikaanse kruiser Normandy en het patrouillevaartuig Shahoud van de Guyanese Defensiemacht voerden oefeningen uit in internationale wateren en de Exclusieve Economische Zone van Guyana, aldus de Amerikaanse ambassade in Guyana in een bericht op sociale media op donderdagochtend.

De spanningen liepen eerder deze maand op toen Guyana meldde dat een Venezolaans kustwachtschip zijn wateren was binnengevaren en een productievaartuig naderde in een offshore olieblok dat wordt geëxploiteerd door Exxon.

Een consortium van Exxon, Hess en het Chinese CNOOC beheert alle olie- en gasproductie in Guyana, dat dit jaar ongeveer 650.000 vaten per dag produceert.

Het noordwestelijke deel van het blok, dicht bij Venezuela, blijft onder overmacht omdat de Exxon-groep daar niet in staat is geweest exploratie te voltooien.

Het Venezolaanse ministerie van Communicatie reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Venezuela heeft eerder verklaard dat het schip niet Guyanese wateren is binnengevaren, aangezien de afbakening van de maritieme zone nog steeds in behandeling is als onderdeel van het territoriale geschil.

Guyana zegt dat Rubio bescherming tegen Venezuela heeft beloofd

Rubio beschreef ook enkele leden van de Tren de Aragua-bende als erger dan Al Qaeda, terwijl hij beloofde de controversiële gedwongen deportaties te verdubbelen.

Met de regering van Donald Trump die hevige kritiek kreeg voor het deporteren van vliegtuigen vol migranten uit de Verenigde Staten zonder normale juridische procedures, verdedigde Rubio het beleid.

"Dit zijn echt slechte mensen," zei Rubio. "Tren de Aragua is een van de gevaarlijkste bendes die de wereld ooit heeft gezien," voegde hij eraan toe, verwijzend naar een groep die is uitgegroeid van Venezolaanse gevangenissen tot een duizenden leden tellend transnationaal misdaadsyndicaat.

Ook op donderdag zei de Guyanese president Irfaan Ali dat Rubio Amerikaanse steun heeft beloofd voor de soevereiniteit van zijn olierijke Zuid-Amerikaanse natie in het licht van bedreigingen vanuit Venezuela.

"Ik ben zeer tevreden met de geruststelling van de VS, die zorgt voor de bescherming van onze territoriale integriteit en soevereiniteit," zei Ali tijdens een gezamenlijke persconferentie, waarin hij aangaf dat de twee landen Venezuela hebben besproken.