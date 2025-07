De Europese Unie streeft er nog steeds naar om vóór 9 juli een handelsakkoord met de Verenigde Staten te bereiken, na een "goede uitwisseling" tussen voorzitter Ursula von der Leyen en de Amerikaanse president Donald Trump, aldus een woordvoerder van de Commissie op maandag.

Het was echter niet direct duidelijk of er een betekenisvolle doorbraak was in de gesprekken om de invoering van ingrijpende tariefverhogingen op de grootste handelspartner van de VS te voorkomen.

De tijd dringt voor landen wereldwijd om overeenkomsten met de VS te sluiten, nadat Trump een wereldwijde handelsoorlog ontketende die financiële markten heeft verstoord en beleidsmakers heeft doen haasten om hun economieën te beschermen.

Terwijl hij veel landen in onzekerheid laat, zei Trump zondag dat de VS dicht bij het afronden van verschillende handelsakkoorden is en andere landen vóór 9 juli op de hoogte zal stellen van hogere tariefniveaus.

Hij voegde eraan toe dat deze tarieven pas op 1 augustus van kracht zouden worden, wat een uitstel van drie weken betekent.

Trump richtte zich ook op leden van de BRICS-groep van ontwikkelingslanden, terwijl hun leiders in Brazilië bijeenkwamen, en dreigde met een extra tarief van 10 procent voor landen die zich zouden aansluiten bij een "anti-Amerikaanse" beleid.

De BRICS-groep bestaat uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, samen met recente toetreders zoals Egypte, Ethiopië, Indonesië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten.

De EU is verdeeld over de vraag of ze moet aandringen op een snel en licht handelsakkoord of haar economische macht moet inzetten om een beter resultaat te onderhandelen. De hoop op een alomvattend handelsakkoord vóór de deadline in juli was al opgegeven.

"We willen een akkoord bereiken met de VS. We willen tarieven vermijden," zei de woordvoerder tijdens een dagelijkse briefing met journalisten.

"We willen win-winsituaties bereiken, geen verlies-verliesuitkomsten."

Bij handelsovereenkomsten is 'tijd geld'

Zonder een voorlopig akkoord zouden brede Amerikaanse tarieven op de meeste importgoederen stijgen van de huidige 10 procent naar de tarieven die Trump op 2 april heeft vastgesteld. Voor de EU zou dat 20 procent betekenen.

Von der Leyen voerde in het weekend ook gesprekken met de leiders van Duitsland, Frankrijk en Italië, aldus Duitsland.

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft herhaaldelijk benadrukt dat een snel akkoord nodig is om industrieën te beschermen die kwetsbaar zijn voor tarieven, variërend van auto's tot farmaceutica.

"Tijd is geld in de meest letterlijke zin van het woord," zei de Duitse woordvoerder tegen journalisten in Berlijn.

"In dit opzicht zouden we ons nog 24 of 48 uur moeten gunnen om tot een beslissing te komen."

Rusland verklaarde dat de BRICS-groep nooit heeft geprobeerd andere landen te ondermijnen.

"Het is hier erg belangrijk op te merken dat de uniciteit van een groep als BRICS is dat het een groep landen is die gemeenschappelijke benaderingen en een gemeenschappelijke wereldvisie delen over hoe samen te werken, gebaseerd op hun eigen belangen," zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov.

"En deze samenwerking binnen BRICS is nooit en zal nooit gericht zijn tegen derde landen."