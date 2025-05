De bosbranden in Los Angeles worden naar verwachting de duurste in de geschiedenis van de VS, aldus een rapport dat analisten citeert.

De economische verliezen door de ramp worden geschat op bijna $50 miljard, wat het dubbele is van de schatting van een dag eerder, aldus JPMorgan-analist Jimmy Bhullar en gemeld door The Wall Street Journal op donderdag.

Het bedrag omvat verzekerde verliezen van meer dan $20 miljard, een cijfer dat kan stijgen als de branden niet onder controle worden gebracht.

Het rapport vermeldde dat andere vroege schattingen van de economische impact het ook rangschikken als een van de duurste in de Amerikaanse geschiedenis. Ratingbureau Morningstar DBRS schatte dat de verzekerde verliezen meer dan $8 miljard zullen zijn.

De uiteindelijke cijfers voor verzekeringsverliezen bij natuurrampen variëren vaak aanzienlijk van de eerste schattingen, vooral wanneer voorspellingen worden gedaan terwijl de gebeurtenissen nog aan de gang zijn.

Het dodental door de bosbranden is gestegen van vijf naar zeven, zo meldden functionarissen in Los Angeles donderdagavond aan verslaggevers.

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde dat de bosbranden de ergste in de geschiedenis van Californië zijn, terwijl hij extra federale fondsen en middelen beloofde om de staat te helpen.

"Dit is de meest wijdverspreide, verwoestende brand in de geschiedenis van Californië," zei Biden tijdens een speciale bijeenkomst met hoge regeringsfunctionarissen in het Witte Huis.

Analisten berekenen de potentiële kosten door het aantal en de gemiddelde waarde van vernietigde eigendommen te vergelijken met die van eerdere branden. Ter vergelijking: de Camp Fire in 2018 in Butte County, Noord-Californië, eerder de meest destructieve bosbrand in de VS, veroorzaakte verzekerde verliezen van ongeveer $12,5 miljard, gecorrigeerd naargelang de inflatie, volgens gegevens van makelaar Aon.

Handtassen

De inzet van kleine handtassen door brandweerlieden om bosbranden te bestrijden heeft kritiek getrokken op sociale media.

"Los Angeles is de op één na grootste stad in het rijkste land ter wereld, en hun brandweer bestrijdt branden met damestassen," schreef de conservatieve journalist Collin Rugg op X, terwijl hij beelden deelde van brandweerlieden van de Los Angeles Fire Department (LAFD) die handtassen gebruikten om water op branden te gooien.

Hoewel de LAFD het gebruik van handtassen verdedigde als een praktische en efficiënte methode om kleinere branden aan te pakken, veroorzaakten de beelden online kritiek over de toereikendheid van middelen in een van de rijkste steden van de VS.

Sommige internetgebruikers merkten op dat de handtassen geen "damestassen" waren, terwijl velen zich afvroegen of de LAFD toegang heeft tot professioneler materiaal voor het bestrijden van kleine branden.

Ambtenaren hebben bevestigd dat de bosbranden die woeden in verschillende gebieden van Los Angeles, waaronder één in een chique wijk, aan vijf mensen het leven hebben gekost.

De huidige verwoestende vuurstorm heeft sinds dinsdag meerdere gemeenschappen in de regio Los Angeles verwoest, duizenden gebouwen in de as gelegd en de angst aangewakkerd voor een dodental dat waarschijnlijk zal stijgen.