De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd een rechtszaak aan te spannen tegen The Wall Street Journal na de publicatie van een artikel over een vermeende ongepaste brief die hij zou hebben geschreven aan de inmiddels overleden en in opspraak geraakte financier Jeffrey Epstein.

Het artikel in de Journal, dat donderdag snel weerklank vond in de Amerikaanse hoofdstad, stelt dat de brief aan Epstein met Trumps handtekening deel uitmaakte van een verzameling brieven voor Epsteins 50e verjaardag in 2003.

De krant verklaarde de brief te hebben ingezien, maar publiceerde geen afbeelding ervan.

Volgens het artikel was Ghislaine Maxwell, Epsteins partner, bezig met het voorbereiden van een speciaal cadeau voor de gelegenheid. Ze wendde zich tot Epstein’s familie en vrienden, waaronder Donald Trump.

Maxwell verzamelde brieven van Trump en tientallen andere bekenden van Epstein voor een verjaardagsalbum in 2003, aldus documenten die door The Wall Street Journal zijn ingezien.

Pagina's uit het met leer gebonden album – samengesteld voordat Epstein in 2006 voor het eerst werd gearresteerd – behoren tot de documenten die jaren geleden door functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Justitie werden onderzocht, volgens bronnen die de pagina's hebben ingezien, aldus de Journal.

Een vervalste brief?

Trump reageerde fel op het artikel in een bericht op Truth Social: "The Wall Street Journal en Rupert Murdoch zijn persoonlijk door president Donald J. Trump gewaarschuwd dat de vermeende brief die zij toeschrijven aan president Trump een VERVALSING is en dat, als zij deze publiceren, zij aangeklaagd zullen worden."

Hij vervolgde: "De heer Murdoch verklaarde dat hij het zou regelen, maar had blijkbaar niet de macht om dat te doen. De hoofdredacteur van The Wall Street Journal, Emma Tucker, werd rechtstreeks door Karoline Leavitt en door president Trump geïnformeerd dat de brief een VERVALSING was, maar Emma Tucker wilde dat niet horen. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om toch een valse, kwaadaardige en lasterlijke publicatie te doen. President Trump zal binnenkort The Wall Street Journal, NewsCorp en de heer Murdoch aanklagen."

Trump besloot: "De pers moet leren de waarheid te vertellen en niet te vertrouwen op bronnen die waarschijnlijk niet eens bestaan."