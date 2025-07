Israëlische troepen hebben een katholieke kerk in het noorden van Gaza aangevallen, waarbij minstens drie Palestijnen zijn omgekomen en tien anderen gewond raakten. Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem verklaarde dat het Israëlische leger de kerk 'direct heeft geraakt'.

Kardinaal Pierbattista Pizzaballa uitte zijn twijfels over de bewering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de aanval een 'vergissing' was, zoals hij in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump beweerde.

'Wat we zeker weten, is dat een tank, volgens de IDF per ongeluk, maar daar zijn we niet zeker van, de kerk direct heeft geraakt,' zei Pizzaballa tegen Vatican News.

Te midden van de verontwaardiging stelt Israël dat de aanval op de kerk in Gaza een 'vergissing' was.

Maar dit is geen geïsoleerd incident. Israël heeft sinds het begin van de genocide in Gaza meerdere keren kerken aangevallen.

Hier is een tijdlijn van belangrijke Israëlische aanvallen op kerken in Gaza sinds 2023:

19 oktober 2023:

Saint Porphyrius Kerk, Gaza-stad: Israël bombardeerde een gebouw binnen het terrein van de Saint Porphyrius Kerk, waar ongeveer 400–500 ontheemde moslim- en christelijke Palestijnen schuilden.

Bij de aanval kwamen minstens 18 mensen om, waaronder meerdere kinderen, en raakten velen gewond. Het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Jeruzalem veroordeelde de aanval als een oorlogsmisdaad.

Het Israëlische leger beweerde dat de kerk niet het doelwit was.

17 oktober 2023:

Al-Ahli Arabisch Ziekenhuis (Baptist Church Compound), Gaza: Israël trof de binnenplaats van het Al-Ahli Arabisch Ziekenhuis, onderdeel van het Baptist Church-complex, waar ontheemde burgers schuilden.

Bijna 500 mensen, waaronder patiënten en ontheemde burgers, kwamen om.

De aanval leidde tot brede internationale veroordeling, waarbij mensenrechtenorganisaties opmerkten dat het een schending was van het internationaal humanitair recht dat civiele infrastructuur, inclusief religieuze locaties, beschermt.

17 juli 2025:

Heilige Familie Kerk, Gaza: Israël viel de katholieke Heilige Familie Kerk aan in de wijk Zeitoun in Gaza-stad, de enige katholieke kerk in Gaza.

Bij de aanval kwamen drie mensen om: Saad Salameh (60, koster van de kerk), Fumayya Ayyad (84) en Najwa Abu Daoud (69).

Verschillende anderen, waaronder pastoor Gabriel Romanelli, raakten gewond. Romanelli liep beenwonden op en werd behandeld in het Al-Ahli Baptist Ziekenhuis.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem meldde ernstige schade aan de kerk, en paus Leo XIV riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Gaza is overwegend islamitisch, met ongeveer 1.000 christenen, voornamelijk Grieks-Orthodox, volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De christelijke bevolking van Palestina is de afgelopen jaren afgenomen, omdat velen emigreren vanwege conflicten of op zoek zijn naar kansen in het buitenland.

Christelijke leiders veroordelen vaak aanvallen door illegale Israëlische kolonisten, Joodse extremisten en het Israëlische leger.

Naast kerken heeft Israël ook tientallen moskeeën vernietigd tijdens de genocide, terwijl veel andere zwaar beschadigd zijn, volgens de Euro-Med Human Rights Monitor.