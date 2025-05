De Armeense premier Nikol Pashinyan heeft verklaard bereid te zijn het ontwerp van een vredesakkoord te ondertekenen dat is overeengekomen tussen zijn land en buurland Azerbeidzjan.

“Het concept van het akkoord tussen Armenië en Azerbeidzjan is overeengekomen en wacht op ondertekening. Ik ben klaar om mijn handtekening onder het overeengekomen ontwerp te zetten,” zei Pashinyan woensdag in een verklaring op X.

De opmerkingen van Pashinyan kwamen nadat zowel Azerbeidzjan als Armenië afgelopen donderdag afzonderlijk een akkoord aankondigden over het ontwerp van een vredesakkoord. Dit akkoord is bedoeld om een decennialang conflict te beëindigen en diplomatieke betrekkingen tussen Bakoe en Jerevan tot stand te brengen.

De betrekkingen tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken zijn gespannen sinds 1991, toen het Armeense leger Karabach bezette—een gebied dat internationaal wordt erkend als onderdeel van Azerbeidzjan—samen met zeven aangrenzende regio's.

Het grootste deel van dit gebied werd in de herfst van 2020 door Azerbeidzjan bevrijd tijdens een 44-daagse oorlog, die eindigde met een door Rusland bemiddeld vredesakkoord. Dit akkoord opende de deur naar normalisatie en gesprekken over grensafbakening.

In september 2023 vestigde Azerbeidzjan volledige soevereiniteit over Karabach nadat separatistische troepen in de regio zich overgaven.