Spanje en Slovenië hebben donderdag de Europese Unie (EU) opgeroepen om een wapenembargo tegen Israël in te stellen, de handelsrelatie op te schorten en meer individuen te sanctioneren vanwege de oorlog in Palestina, aldus de Spaanse premier Pedro Sánchez.

Sánchez ontmoette de Sloveense premier Robert Golob in Madrid ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de erkenning van de Palestijnse staat door beide landen.

“Er mogen geen dubbele standaarden zijn voor Gaza of Oekraïne,” zei Sánchez tijdens een gezamenlijke persconferentie. “En ik geloof dat Spanje en Slovenië consequent zijn in onze verdediging van beide kwesties.”

Hij verklaarde dat de twee leiders ook overeenkwamen om “onze stem te verheffen tegen de flagrante en dagelijkse schendingen van mensenrechten en de meer dan 50.000 levens die verloren zijn gegaan door de aanvallen van Israël op de Palestijnse bevolking.”

Beide leiders herhaalden ook hun oproep tot een levensvatbare tweestatenoplossing, een staakt-het-vuren, de terugkeer van gijzelaars en voldoende humanitaire hulp aan Gaza.

Golob veroordeelde de “ramp” in Gaza, maar sprak hoop uit dat de internationale gemeenschap kan bijdragen aan een einde hiervan.

“In juni zullen er veel bijeenkomsten over dit onderwerp plaatsvinden, en we hopen dat er wat licht en verlichting zal komen voor de bevolking van Gaza,” zei hij.

Afgelopen zondag verklaarde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, tijdens een aparte bijeenkomst van leiders in Madrid dat landen zullen aandringen op het gebruik van de VN-bijeenkomst op 16 juni als een “grote beweging voor de erkenning van een Palestijnse staat.”

Sánchez gaf ook commentaar op de emotionele toespraak van de Palestijnse ambassadeur bij de VN-Veiligheidsraad afgelopen woensdag.

“Het was een aangrijpend moment voor degenen die geloven in internationaal recht en de internationale orde, om hem te zien instorten in tranen vanwege de onverschilligheid van de internationale gemeenschap tegenover het lijden van zijn volk,” zei Sánchez.