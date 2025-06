Bijna de helft van de bevolking van de Verenigde Staten – ongeveer 161 miljoen mensen – wordt geconfronteerd met een “uiterst gevaarlijke” hittegolf, met temperaturen die boven de 38 °C uitkomen aan de oostkust, waaronder New York, Philadelphia en Washington, DC.

De Amerikaanse nationale weerdienst (NWS) waarschuwde dat de combinatie van hitte en vochtigheid de hitte-index – de ‘gevoelstemperatuur’ – in delen van het noordoosten tot wel 43 °C zou doen stijgen.

In New York City steeg de temperatuur tot 37 °C, wat de heetste dag in de stad markeerde sinds 2012.

In het nabijgelegen Newark, New Jersey, werd 39,4 °C gemeten, terwijl Philadelphia 38 °C bereikte.

“Dit soort hitte is extreem gevaarlijk en moet niet licht worden opgevat,” aldus de NWS, die inwoners aanspoorde om zware inspanningen te vermijden en gehydrateerd te blijven.

De hitte veroorzaakte een stroomstoring die meer dan 34.000 huishoudens trof in de wijk Bronx in New York.

Energiebedrijf Con Edison riep klanten op om hun elektriciteitsverbruik te verminderen.

Publieke ruimtes in verschillende steden waren tegen het middaguur vrijwel verlaten.

In Washington sloot de National Park Service het Washington Monument vanwege de 'extreme hitte in het DC-gebied'.

Treinmaatschappij Amtrak kondigde aan dat de snelheid op haar routes langs de oostkust werd verlaagd vanwege de extreme temperaturen, wat vertragingen tot gevolg had.

'Hittekoepel'

De hoge temperaturen maken deel uit van een weerpatroon dat bekend staat als een 'hittekoepel' — een hogedruksysteem dat warme lucht nabij het aardoppervlak vasthoudt, waardoor de hitte gedurende meerdere dagen wordt versterkt.

Meteorologen en klimaatexperts geven aan dat dergelijke gebeurtenissen in frequentie, duur en intensiteit toenemen door de opwarming van de aarde.

Het jaar 2024 was het warmste jaar ooit gemeten wereldwijd, en 2025 wordt naar verwachting een van de drie warmste jaren.

Extreme hitte is de belangrijkste oorzaak van weersgerelateerde sterfgevallen in de VS, en overtreft orkanen, overstromingen en tornado's.