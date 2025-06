NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte vergeleek president Donald Trump met een "papa" die ingrijpt bij een ruzie op het schoolplein, nadat de Amerikaanse leider grof taalgebruik had gebruikt om het conflict tussen Israël en Iran te beschrijven.

Tijdens een persconferentie op een NAVO-top in Den Haag had Trump het gevecht tussen Iran en Israël vergeleken met ruziënde kinderen. "Ze hebben een grote ruzie gehad, net als twee kinderen op een schoolplein. Je weet wel, ze vechten als gekken, je kunt ze niet stoppen. Laat ze ongeveer 2-3 minuten vechten, dan is het gemakkelijk om ze te stoppen."

Rutte lachte woensdag en voegde eraan toe: "En dan moet papa soms sterke taal gebruiken om ze te laten stoppen."

Op dinsdag, na een wapenstilstandsovereenkomst tussen Iran en Israël, zei Trump dat de landen al zo lang en zo hard aan het vechten waren dat ze "niet meer weten what the f* ze aan het doen zijn".

De NAVO gaf geen directe reactie op een verzoek om commentaar.

Trump vergeleek woensdag ook de impact van Amerikaanse bombardementen op Iraanse nucleaire locaties met het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen de Verenigde Staten Hiroshima en Nagasaki bombardeerden. "Ik wil Hiroshima niet als voorbeeld gebruiken, ik wil Nagasaki niet als voorbeeld gebruiken, maar dat was in wezen hetzelfde. Dat beëindigde die oorlog. Dit beëindigde de oorlog," zei Trump.