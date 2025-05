Een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar Sara Netanyahu, de vrouw van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, zo meldde het kantoor van de Israëlische staatsadvocaat.

“Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend” naar vermoedelijke strafbare feiten, verklaarde het kantoor zondag in een brief aan een Israëlische oppositiewetgever die Sara Netanyahu had beschuldigd van inmenging in het corruptieproces van haar man. Deze beschuldiging volgde op een televisieonderzoek dat in december werd uitgezonden.

In december vorig jaar nam Netanyahu voor het eerst plaats in de getuigenbank tijdens zijn langdurige corruptieproces. Hij beweerde dat hij werd vervolgd vanwege zijn harde veiligheidsbeleid.

Twee keer overhandigde zijn militaire secretaris hem schriftelijke berichten, waarbij de eerste keer een pauze nodig was. Dit benadrukte de dubbele rol die hij vervult als premier.

Netanyahu bekritiseerde de Israëlische media vanwege wat hij noemde hun 'linkse houding' en beschuldigde journalisten ervan hem jarenlang te hebben belaagd omdat zijn beleid niet strookte met de roep om een Palestijnse staat.

“Ik heb acht jaar gewacht op dit moment om de waarheid te vertellen,” zei Netanyahu tegen de driekoppige rechtbank. “Maar ik ben ook een premier... Ik leid het land door een oorlog op zeven fronten. En ik denk dat beide parallel kunnen worden gedaan.”

Hij verklaarde dat zijn getuigenis 'gaten zou prikken in de absurde beschuldigingen'.

Netanyahu, 75 jaar oud, is aangeklaagd in drie zaken die te maken hebben met geschenken van miljonairsvrienden en het vermeend zoeken naar regelgevingsvoordelen voor mediamagnaten in ruil voor gunstige nieuwsverslaggeving. Hij ontkent alle beschuldigingen en heeft onschuldig gepleit.