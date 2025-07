De havikachtige Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard dat zijn extreemrechtse regering een duidelijke beleidslijn heeft aangenomen om het gebied van het zuiden van de Syrische hoofdstad tot de regio Jabal al-Druze in Zuid-Syrië te 'demilitariseren'.

"We hebben een duidelijke beleidslijn vastgesteld: demilitarisatie van het gebied ten zuiden van Damascus — van de Golanhoogten tot het Jabal al-Druze-gebied. Dat is onze eerste prioriteit," zei Netanyahu in een opgenomen verklaring op donderdag.

"De tweede prioriteit is het beschermen van de Druzen in de regio Jabal al-Druze," voegde hij eraan toe, verwijzend naar het bergachtige gebied dat bekend staat als Jabal al-Arab of Jabal Hauran, gelegen in de Syrische provincie Sweida. Dit gebied omvat tientallen steden en dorpen op hoogtes van meer dan 1.800 meter.

Netanyahu, die zijn omstreden beweringen herhaalde dat hij de beschermer is van de Druzen-minderheid in Syrië, verklaarde dat deze dubbele aanpak het beleid van Israël zou blijven.

"We zullen niet toestaan dat militaire troepen zich ten zuiden van Damascus ontplooien, en we zullen niet toestaan dat de Druzen in Jabal al-Druze schade wordt toegebracht," beweerde hij.

Israël, dat sinds oktober 2023 beschuldigd wordt van genocide op Palestijnen, heeft herhaaldelijk de 'bescherming van de Druzen-minderheid' aangevoerd als rechtvaardiging voor militaire agressie in Zuid-Syrië, waaronder pogingen om een gedemilitariseerde bufferzone langs de betwiste grens te creëren.

Toonaangevende Druzen-figuren in Syrië hebben deze claims consequent afgewezen en een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin buitenlandse inmenging wordt veroordeeld. Ze herbevestigden hun toewijding aan een verenigd Syrië en verwierpen verdeeldheid en separatisme.

Netanyahu beweert dat wapenstilstand 'met geweld is bereikt'

In dezelfde verklaring gaf Netanyahu toe dat het Israëlische leger woensdag Syrische legerposities in Sweida had aangevallen. Hij verklaarde dat ook het Syrische Ministerie van Defensie in Damascus een direct doelwit was geworden.

Woensdag voerde Israël een van zijn meest uitgebreide aanvallen in maanden uit, met luchtaanvallen op meer dan 160 doelen in vier Syrische provincies: Sweida, Daraa, Damascus en het omliggende platteland.

De aanvallen troffen onder andere het hoofdkwartier van de generale staf en de omgeving van het presidentiële paleis in de hoofdstad.

Bij deze aanvallen kwamen meer dan 30 Syriërs om het leven en raakten bijna 100 mensen gewond, wat tot sterke veroordelingen leidde vanuit verschillende hoeken.

Ondanks het ontbreken van een dreiging van de nieuwe overgangsregering van Syrië heeft Israël de afgelopen maanden bijna dagelijks luchtaanvallen uitgevoerd, waarbij burgers zijn omgekomen en militaire locaties, uitrusting en munitie zijn vernietigd.

Netanyahu beweerde dat er inmiddels een wapenstilstand was bereikt en dat Syrische troepen zich hadden teruggetrokken naar Damascus.

"Dat is belangrijk," zei hij. "Deze wapenstilstand is met geweld bereikt — niet door verzoeken of smeekbeden, maar door geweld."

Eerder op donderdag veroordeelde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de voortdurende agressie van Tel Aviv tegen Syrië. Hij waarschuwde dat Israël een wetteloze, onprincipiële en arrogante staat is die regionale dynamiek uitbuit om zijn acties te rechtvaardigen.

"Israël gebruikt de Druzen als excuus om zijn banditisme naar buurland Syrië te verplaatsen," zei Erdogan. "Op dit moment is het grootste probleem in onze regio de agressie van Israël. Als het monster (Israël) nu niet wordt gestopt, zal het onze regio en de wereld in vuur en vlam zetten."

Experts zeggen dat het onvermogen van de nieuw gevormde Syrische regering om volledige controle te verzekeren, de positie versterkt van Hikmat al-Hijri, een dubbelspelende Druzen-leider in Sweida. Hij ging van een religieuze figuur die geassocieerd werd met Iran's As van Verzet naar het beweren dat "Israël niet de vijand is".

Israël heeft sinds 1967 het grootste deel van de Golanhoogten in Syrië bezet.

Na de val van het regime van Bashar al-Assad eind 2024 breidde Israël zijn bezetting in de Golanhoogten uit en nam het de controle over de Syrische gedemilitariseerde zone over.