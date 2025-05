De Verenigde Staten en Oekraïne staan op het punt om een overeenkomst te ondertekenen over kritieke mineralen, mogelijk al op dinsdag, volgens meerdere berichten.

De verwachte ondertekening zou slechts enkele dagen na een bittere publieke woordenwisseling in het Oval Office tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy. Deze confrontatie op vrijdag zorgde ervoor dat de plannen om de overeenkomst die dag te ondertekenen werden uitgesteld.

Trump zette uiteindelijk Zelenskyy uit het Witte Huis, waarna de Oekraïense president de VS verliet om Europese bondgenoten te ontmoeten.

Twee anonieme bronnen waarschuwden dat er nog niets definitief is, maar gaven aan dat Trump heeft laten doorschemeren dat hij de deal wil afronden voordat hij dinsdagavond een gezamenlijke zitting van het Congres toespreekt, aldus ABC News.

Trump sprak maandag zijn hoop uit over de toekomst van de overeenkomst en zei dat hij niet gelooft dat de deal van tafel is na de gespannen ontmoeting met Zelenskyy vorige week.

"Het is een geweldige deal voor ons, want, weet je, Biden heeft, heel, heel dom, eerlijk gezegd, $300 miljard, $350 miljard, om precies te zijn, gegeven aan een land om te vechten en dingen te proberen. En weet je wat er gebeurde? We krijgen niets," zei hij, verwijzend naar zijn voorganger Joe Biden.

"Wat we doen, is dat allemaal terugkrijgen, en nog veel meer dan dat. En we hebben het nodig, het is erg belangrijk voor dit bedrijf waar we het hier over hebben met chips en halfgeleiders en alles, we hebben zeldzame aardmetalen nodig. En de deal die we hebben, is dat we de beste zeldzame aardmetalen hebben," voegde hij eraan toe.

Gespannen banden

Vorige week liepen de spanningen op nadat Zelenskyy twijfels uitte over de betrouwbaarheid van de Russische president Vladimir Poetin in onderhandelingen om de oorlog te beëindigen. Hij verwees daarbij naar eerdere overeenkomsten die de Russische leider herhaaldelijk had geschonden in de jaren voorafgaand aan de grootschalige oorlog die hij tegen zijn oost-Europese buur begon.

Trump had het lidmaatschap van Oekraïne bij de NAVO al uitgesloten. De trans-Atlantische defensiealliantie vereist unanieme steun voor de toelating van nieuwe leden.

Na het incident verliet Zelenskyy abrupt het Witte Huis, waardoor de overeenkomst over kritieke mineralen niet werd ondertekend en een geplande gezamenlijke persconferentie met Trump werd geannuleerd.