De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn retoriek tegen de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei flink opgevoerd. Op sociale media verklaarde hij dat de Verenigde Staten weten waar Khamenei zich bevindt, maar dat ze hem "voorlopig" niet zullen doden.

In een andere post op dinsdag leek Trump "ONVOORWAARDELIJK OVERGAVE!" te eisen van Iran. Dit voedde speculaties over de vraag of de Verenigde Staten zich zouden aansluiten bij de aanvallen van Israël op de Iraanse leiders en nucleaire faciliteiten.

"We weten precies waar de zogenaamde 'Hoogste Leider' zich schuilhoudt. Hij is een gemakkelijk doelwit, maar is daar veilig – We gaan hem niet uitschakelen (doden!), althans voorlopig niet," schreef Trump op zijn Truth Social-platform.

"Maar we willen geen raketten die op burgers of Amerikaanse soldaten worden afgevuurd. Ons geduld raakt op. Dank u voor uw aandacht voor deze zaak!" voegde Trump eraan toe.

Enkele minuten later volgde de Amerikaanse president met een andere boodschap waarin hij simpelweg schreef: "ONVOORWAARDELIJKE OVERGAVE!"

Trump keerde maandagavond vroeg terug van de G7-top in Canada, terwijl het conflict tussen Iran en de belangrijkste Amerikaanse bondgenoot Israël escaleerde. Hij zou dinsdag topfunctionarissen ontmoeten in de Situation Room van het Witte Huis.

Tot nu toe heeft de Amerikaanse president benadrukt dat zijn land niet betrokken raakt bij het conflict. Hij heeft aangegeven dat Iran nog steeds een akkoord kan sluiten om zijn nucleaire programma te beëindigen, een voorstel dat hij deed vóór de aanvallen van Israël.

Toch heeft Trump steeds meer signalen afgegeven dat een interventie van Washington in een of andere vorm nu op handen lijkt te zijn.

Trump verklaarde dinsdag dat "we volledige en totale controle hebben over het luchtruim boven Iran," waarbij hij het gebruik van Amerikaans wapentuig prees zonder Israël expliciet te noemen.

Israël, de dichtstbijzijnde bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten, had onlangs een soortgelijke claim geuit.

Eerder vertelde Trump aan verslaggevers aan boord van Air Force One, terwijl hij terugkeerde uit Canada, dat hij "een echte beëindiging, geen wapenstilstand" wilde van het conflict tussen Iran en Israël. Hij waarschuwde daarbij: "Ik ben niet echt in de stemming om te onderhandelen."