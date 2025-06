In de vroege uren van zondag hebben Iraanse raketten niet alleen diep in Israëlisch grondgebied geraakt, maar ook het hart van Israëls wetenschappelijke trots getroffen.

Het Weizmann Instituut voor Wetenschappen, een wereldwijd gerenommeerd onderzoekscentrum met decennia aan werk in de levenswetenschappen, natuurkunde en scheikunde, werd zwaar beschadigd door een directe aanval. Israëlische functionarissen en wetenschappers noemen dit zowel een tactische als een symbolische klap.

"Ze hebben erin geslaagd om het kroonjuweel van wetenschap in Israël te raken," zei professor Oren Schuldiner, staand bij het puin dat ooit zijn laboratorium van 16 jaar huisvestte.

"Het is een morele overwinning voor hen."

Bij de aanval vielen geen doden, maar de impact was verwoestend.

Twee gebouwen werden rechtstreeks getroffen - in het ene waren laboratoria voor biowetenschappen gevestigd, in het andere waren ze nog in aanbouw.

Minstens tiental andere werden beschadigd, waarbij ruiten sneuvelden, staal verdraaide en geavanceerde ruimtes voor onderzoek veranderden in uitgebrande omhulsels.

"Dit was het levenswerk van veel mensen," zei professor Sarel Fleishman.

"Sommige laboratoria zijn letterlijk vernietigd. Er is echt niets meer over."

Iran draait de rollen om

Jarenlang heeft Israël Iraanse nucleaire wetenschappers doelbewust uitgeschakeld in geheime operaties, met als doel het nucleaire programma van Teheran te vertragen of te stoppen.

Met de recente aanval lijkt Iran te willen aangeven dat het nu ook de Israëlische wetenschappelijke elite als doelwit beschouwt.

Het Weizmann Instituut, opgericht in 1934 en vernoemd naar Israëls eerste president, wordt vaak gerangschikt als een van de beste onderzoekscentra ter wereld.

Het instituut bouwde Israëls eerste computer en heeft banden met de Israëlische defensie-industrie, waaronder samenwerkingen met defensiebedrijf Elbit Systems.

Die connectie, aldus analist Yoel Guzansky, kan een rol hebben gespeeld bij de keuze van het doelwit.

"Het instituut symboliseert de wetenschappelijke vooruitgang van Israël," zei Guzansky.

"En Iran stuurt een boodschap: 'Jullie richten je op onze wetenschappers, wij richten ons op die van jullie.'"

Dit is niet de eerste keer dat Iran naar verluidt heeft geprobeerd wetenschappers van het Weizmann Instituut te treffen.

In 2023 verijdelden Israëlische autoriteiten wat zij beschreven als een door Iran gesteund complot om een nucleaire wetenschapper op de campus te volgen en te doden.

Verschillende Palestijnse verdachten uit bezet Oost-Jeruzalem werden gearresteerd voordat het plan kon worden uitgevoerd.

De huidige aanval ging echter verder dan eerdere plannen ooit hadden gedaan.

Schuldiner's stem trilde terwijl hij terugdacht aan het moment dat hij door de puinhopen liep: "Er is niets meer te redden. Geen spoor. Al ons onderzoek is gestopt. Het zal jaren duren om dit weer op te bouwen."

Met de campus nog steeds gesloten, worstelen wetenschappers om in te schatten wanneer of hoe ze hun werk kunnen hervatten.

Naast de fysieke schade markeren de wederzijdse aanvallen een keerpunt in het conflict – een uitbreiding van het strijdtoneel naar de geesten, niet alleen de raketten.

"Dit is zeer significante schade aan de wetenschap die we kunnen creëren," zei Schuldiner.