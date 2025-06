Voor de tweede nacht op rij is er geweld uitgebroken in een Noord-Ierse stad na "racistisch gemotiveerde" aanvallen, veroorzaakt door de arrestatie van twee tieners die worden beschuldigd van een poging tot verkrachting van een jong meisje.

Honderden demonstranten, van wie velen gemaskerd, gingen dinsdag de straat op in Ballymena en gooiden met benzinebommen en metselwerk, terwijl de politie reageerde met waterkanonnen.

In een deel van de stad, ongeveer 48 kilometer ten noordwesten van Belfast, was een zware politieaanwezigheid. Demonstranten staken een auto en barricades in brand. De politie vuurde ook plastic kogels af om de menigte uiteen te drijven.

De onrust begon maandagavond na een wake in een buurt waar zaterdag een vermeende ernstige seksuele aanval had plaatsgevonden.

"Dit geweld was duidelijk racistisch gemotiveerd en gericht op onze gemeenschap van etnische minderheden en de politie," zei assistent-hoofdcommissaris Ryan Henderson dinsdag.

De spanningen in de stad, die een grote migrantenbevolking heeft, bleven dinsdag de hele dag hoog. Inwoners beschreven de taferelen als “angstaanjagend” en zeiden dat de betrokkenen het gemunt hadden op “buitenlanders”.

"Haat aanvallen"

Twee tienerjongens, die door de politie zijn aangeklaagd voor poging tot verkrachting van een tienermeisje, verschenen maandag voor de rechtbank. Volgens lokale media vroegen ze om een Roemeense tolk.

De onrust begon toen gemaskerde mensen "zich losmaakten van de wake en barricades begonnen te bouwen, projectielen verzamelden en eigendommen aanvielen," aldus de politie.

Huizen en bedrijven werden aangevallen, meldde de Politiedienst van Noord-Ierland (PSNI), die eraan toevoegde dat ze "haat aanvallen" onderzochten.

De veiligheidstroepen werden ook “aanhoudend aangevallen” met benzinebommen, vuurwerk en bakstenen die door relschoppers werden gegooid, waarbij 15 agenten gewond raakten, waaronder enkele die in het ziekenhuis moesten worden behandeld, aldus de politie.

Een 29-jarige man werd gearresteerd en aangeklaagd voor oproerig gedrag, wanordelijk gedrag, poging tot vernieling en verzet tegen de politie.

Vier huizen raakten beschadigd door brand, en ramen en deuren van woningen en bedrijven werden ingeslagen.

Cornelia Albu, 52, een Roemeense migrant en moeder van twee kinderen die tegenover een huis woont dat werd aangevallen, zei dat haar gezin "erg bang" was.

"Gisteravond was het gekkenwerk omdat er te veel mensen hier kwamen en probeerden het huis in brand te steken," zei Albu, die in een fabriek werkt.

Ze zei dat ze nu moest verhuizen, maar was bang dat ze geen andere plek zou vinden om te wonen omdat ze Roemeens is.

"Doodsbang"

Een 22-jarige vrouw die naast een uitgebrand huis in dezelfde Clonavon-buurt woont, zei dat de nacht "angstaanjagend" was.

"Mensen gingen achter buitenlanders aan, wie ze ook waren, of hoe onschuldig ze ook waren," zei de vrouw, die haar naam niet wilde delen om veiligheidsredenen.

"Maar er waren ook lokale mensen in de straat die binnen bleven, doodsbang."

Noord-Ierland zag in augustus ook door racisme aangewakkerde onrust na vergelijkbare rellen in Engelse steden, veroorzaakt door de fatale steekpartij van drie jonge meisjes in Southport, Noordwest-Engeland.

Volgens Mark, 24, die zijn achternaam niet wilde delen, was de vermeende verkrachting in het weekend "slechts een vonk".