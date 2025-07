Een bronzen standbeeld, waarvan wordt aangenomen dat het Marcus Aurelius, de Romeinse keizer en Stoïcijnse filosoof, afbeeldt, is teruggekeerd naar Turkije, meer dan zestig jaar nadat het illegaal werd verwijderd uit de oude stad Boubon in de zuidwestelijke provincie Burdur.

Het bijna twee meter hoge standbeeld was sinds de jaren 80 te zien in het Cleveland Museum of Art. Turkse autoriteiten beweerden al lange tijd dat het was geplunderd uit het Romeinse heiligdom Sebasteion in Boubon en vervolgens naar het buitenland was gesmokkeld.

Na een gezamenlijk onderzoek met Amerikaanse autoriteiten en maanden van wetenschappelijke tests stemde het museum er eerder dit jaar mee in om het beeld terug te geven en de juridische strijd te staken.

“Dit is een historische prestatie,” zei minister van Cultuur en Toerisme Mehmet Nuri Ersoy bij de aankondiging van de aankomst van het standbeeld in Ankara.

“We hadden gelijk, we waren vastberaden, we waren geduldig—en we hebben gewonnen. Marcus Aurelius is teruggekeerd naar het land waar hij thuishoort.”

De zaak werd ondersteund door uitgebreid forensisch en juridisch bewijs.

Het Manhattan District Attorney’s Office en de Amerikaanse Homeland Security Investigations (HSI) ondersteunden de claim van Turkije, met name door te verwijzen naar getuigenverklaringen uit 1967 over de illegale opgraving, de exacte overeenkomst van de voetafmetingen van het standbeeld met de negatieve afdrukken op de sokkel, en de ontdekking van een vergelijkbaar sandalenpatroon tijdens opgravingen in de oude stad Kybra.

Dit overtuigende bewijs leidde tot de inbeslagname van het standbeeld uit het Cleveland Museum.

Het juridische verzet van het museum tegen de teruggave dwong onderzoekers om een standbeeld van Valerianus, dat in 1967 in beslag werd genomen en nog steeds in het Burdur Museum wordt bewaard, als referentiestuk te gebruiken.

Monsters van de bodem werden genomen uit zowel het Valerianus- als het Marcus Aurelius-standbeeld om te bepalen of ze in dezelfde archeologische omgeving waren bewaard.

Volgens Zeynep Boz, hoofd van de afdeling voor de bestrijding van illegale handel in cultureel erfgoed van het ministerie, was de grond in het standbeeld verhard en was het extreem moeilijk om een monster te verzamelen.

“Onze restaurateurs en conservatoren hebben enorm veel moeite gedaan. Dit was onze laatste kans. We hebben de referentiegrond met onze vingernagels uit het standbeeld geschraapt,” zei ze.

“Onder toezicht van internationale experts en met gebruik van zuurvrij papier hebben we het bemonstering proces voltooid.”

Laboratoriumtests bevestigden dat beide standbeelden grond bevatten met identieke samenstellingen, wat wetenschappelijk bewees dat ze afkomstig waren uit de oude stad Boubon.

Mijlpaal in erfgoedbescherming

Het Cleveland Museum betwistte aanvankelijk de inbeslagname in de rechtbank, maar trok de rechtszaak in nadat de analyse de Anatolische oorsprong van het standbeeld bevestigde.

Amerikaanse instanties, waaronder het Manhattan District Attorney’s Office en Homeland Security Investigations, ondersteunden de claim van Turkije en faciliteerden de teruggave.

De operatie wordt geprezen als een van de belangrijkste mijlpalen van het ministerie van Cultuur en Toerisme in de voortdurende strijd tegen de handel in oudheden.

In de afgelopen jaren heeft Turkije verschillende andere standbeelden uit Boubon teruggehaald, waaronder figuren waarvan wordt aangenomen dat ze Lucius Verus, Caracalla en Septimius Severus voorstellen.

Ambtenaren zeggen dat het Marcus Aurelius-standbeeld het middelpunt zal vormen van een nieuwe tentoonstelling in Ankara, waarvan de details naar verwachting in de komende dagen worden aangekondigd.