Wie zwijgt over de genocide in Gaza is "medeplichtig aan de misdaden tegen de menselijkheid" die door Israël worden gepleegd, zei de Turkse president dinsdag.

Turkije zal blijven aandringen op de aandacht van de mensheid voor de genocide die Israël pleegt tegen het volk van Gaza, die volgens president Recep Tayyip Erdogan de gruweldaden van de nazi's ver overtreft. Hij sprak deze woorden tijdens de openingsceremonie van de Internationale Defensie Industrie Beurs (IDEF) in Istanbul.

“Ons doel is om zo snel mogelijk een staakt-het-vuren tot stand te brengen. Het toelaten van humanitaire hulp aan Gaza is een andere prioriteit,” zei hij.

“Het lot van de kinderen in Gaza, die door honger tot op het bot zijn vermagerd omdat humanitaire hulp niet wordt toegelaten, is ook ons lot,” voegde hij eraan toe.

“Niemand met zelfs maar een greintje menselijke waardigheid kan deze wreedheid accepteren, waarbij dagelijks tientallen onschuldige mensen sterven omdat ze geen stukje brood of slokje water kunnen vinden,” benadrukte Erdogan.

“In deze donkere dagen, waarin massale sterfgevallen door honger zijn begonnen, roep ik de hele internationale gemeenschap op om zich te verenigen aan de kant van de menselijkheid,” zei hij.

Over de Turkse defensie-industrie zei Erdogan dat het land “embargo's, dubbele standaarden en diplomatieke druk” heeft overwonnen om een wereldwijde kracht te worden en een stempel te drukken op de internationale markt met zijn defensie-industrie.

“Het percentage binnenlandse productie in onze defensie-industrie is nu meer dan 80%,” voegde hij eraan toe.

Het zesdaagse evenement, dat dinsdag begon, wordt georganiseerd onder toezicht van het presidentschap van het land in samenwerking met het Ministerie van Nationale Defensie, het Secretariaat van Defensie-industrieën en de Stichting Strijdkrachten.

De 17e editie van de beurs vindt gelijktijdig plaats in het Istanbul Fair Center, Atatürk Airport, Wow Hotel en de Atakoy Marina.

De tentoonstelling toont gepantserde gevechtsvoertuigen, tactische gepantserde voertuigen, onbemande grond-, lucht- en zeevoertuigen, wapensystemen, raketten, langeafstand anti-tank raketsystemen, infanteriewapens, militaire simulatoren, oplossingen voor elektronische oorlogsvoering, aandrijfgroepen en apparatuur voor het opruimen van explosieven.

De beurs wordt verwacht een groot aantal bezoekers te trekken, met veel ondertekeningsceremonies.

De vorige editie van de beurs vond plaats in juli 2023 in Istanbul.