Israël zal meer grondgebied in Gaza innemen totdat Hamas volledig is uitgeschakeld, als de Palestijnse verzetsgroep blijft weigeren de resterende gijzelaars vrij te laten, zei de Israëlische minister van Defensie, Israel Katz.

Hij sprak dinsdag, terwijl bemiddelaars doorgingen met pogingen om het staakt-het-vuren in Gaza te redden. Dit akkoord werd verbroken door de hernieuwde lucht- en grondaanvallen van Israël op 18 maart, nadat er geen overeenstemming was bereikt over de voorwaarden van het staakt-het-vuren.

Israël heeft verklaard dat het nooit meer de heerschappij en militaire macht van Hamas in Gaza zal accepteren, na de grensoverschrijdende aanval van de groep op 7 oktober 2023. Deze aanval werd gevolgd door een Israëlische militaire campagne tegen de enclave.

Het Israëlische leger meldde vorige week dat zijn troepen een gerichte grondaanval in centraal en zuidelijk Gaza waren begonnen, nadat het de bombardementen in de belegerde enclave had hervat. Deze aanvallen hebben honderden Palestijnen het leven gekost.

Zware gevolgen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard dat het doel van de nieuwe aanval is om Hamas te dwingen de resterende gijzelaars vrij te laten.

"Als Hamas blijft volharden, zal het zware prijzen betalen die steeds hoger worden, door het innemen van grondgebied (door Israël) en het uitschakelen van militanten en terreurinfrastructuur, totdat het zich volledig overgeeft," zei Katz in een video die door Israëlische media werd verspreid.

Het laatste offensief behoort tot de dodelijkste sinds het Israëlische offensief 17 maanden geleden begon. Het heeft een fragiel staakt-het-vuren doen uiteenvallen dat grotendeels standhield sinds het op 19 januari van kracht werd.

Hamas houdt nog steeds 59 gijzelaars vast, waarvan wordt aangenomen dat 24 nog in leven zijn. Dit is een deel van de meer dan 250 mensen die de groep gevangennam tijdens de aanval op Israël op 7 oktober 2023. De meeste anderen zijn vrijgelaten of hun lichamen zijn overgedragen in onderhandelde uitwisselingen.

De daaropvolgende militaire aanval van Israël op Gaza heeft volgens gezondheidsfunctionarissen in Gaza meer dan 50.000 Palestijnen het leven gekost.