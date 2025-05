Ruim een week na het sluiten van een wapenstilstand met India, brengt de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken een bezoek aan China, de grootste wapenleverancier van het land. De prestaties van de geleverde wapens zijn van groot belang voor zowel analisten als overheden.

Een opvallende claim uit de vier dagen durende gevechten eerder deze maand was de bewering van Islamabad dat door China geleverde straaljagers zes Indiase vliegtuigen hadden neergeschoten, waaronder drie Franse Rafale-gevechtsvliegtuigen. Sommige waarnemers zien dit als een symbool van de groeiende militaire macht van Beijing.

Experts waarschuwden echter dat het gebrek aan bevestigde informatie en de beperkte omvang van de gevechten het moeilijk maken om definitieve conclusies te trekken over de effectiviteit van de Chinese wapens.

Toch zei Lyle Morris van het Asia Society Policy Institute: "Dit was een zeldzame kans voor de internationale gemeenschap om Chinese militaire hardware op het slagveld te beoordelen in vergelijking met westerse (Indiase) hardware."

De Pakistaanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Ishaq Dar, arriveerde maandag in Beijing voor een driedaags officieel bezoek op uitnodiging van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, meldde Radio Pakistan.

Hoewel China jaarlijks honderden miljarden dollars investeert in defensie-uitgaven, blijft het als wapenexporteur ver achter bij de Verenigde Staten.

Chinese drones worden gebruikt in antiterrorisme-operaties en hun wapens zijn ingezet door Saoedi-Arabië in Jemen en tegen rebellen in Afrikaanse landen, aldus Siemon Wezeman, senior onderzoeker bij het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

"Maar dit is de eerste keer sinds de jaren tachtig dat een staat grote aantallen Chinese wapens van verschillende types heeft ingezet tegen een andere staat," zei Wezeman, verwijzend naar de Iran-Irak oorlog waarin ze aan beide zijden werden gebruikt.

‘Primaire optie’

Pakistan is goed voor ongeveer 63 procent van de Chinese wapenexport, volgens SIPRI.

Tijdens de recente gevechten gebruikte Pakistan de J10-C Vigorous Dragon en JF-17 Thunder vliegtuigen, uitgerust met lucht-tot-lucht raketten.

Het was de eerste keer dat de J10-C in actieve gevechten werd ingezet, aldus Yun Sun van het Stimson Center.

De luchtverdediging van Islamabad gebruikte ook Chinese apparatuur, waaronder het HQ-9P langeafstand raketsysteem, en zette Chinese radar in, evenals bewapende en verkenningsdrones.

"Dit was het eerste langdurige gevecht waarbij het grootste deel van de Pakistaanse strijdkrachten Chinese wapens gebruikte en er in feite op vertrouwde als hun primaire optie," zei Bilal Khan, oprichter van de in Toronto gevestigde Quwa Defence News & Analysis Group.

India heeft officieel niet bevestigd dat er vliegtuigen verloren zijn gegaan, hoewel een hoge veiligheidsbron zei dat drie vliegtuigen op eigen grondgebied waren neergestort zonder het type of de oorzaak te specificeren.

Ook heeft Rafale-fabrikant Dassault geen commentaar gegeven.

De Rafale wordt beschouwd als een van Europa's meest geavanceerde straaljagers, terwijl de J10-C "niet eens China's meest geavanceerde toestel is," zei James Char van de Nanyang Technological University in Singapore.

Maar als de claims van Pakistan waar zijn, "zou dat niet verrassend moeten zijn... aangezien de Rafale een multifunctionele jager is, terwijl de J-10C is gebouwd voor luchtgevechten en ook is uitgerust met een sterkere radar," voegde Char toe.

De Chinese luchtverdedigingssystemen "lijken echter niet zo effectief te zijn geweest als de Pakistaanse luchtmacht had gehoopt," zei Quwa's Khan, nadat India had verklaard dat het een systeem nabij de oostelijke grensstad Lahore had geneutraliseerd.

Als dit waar is, zei SIPRI's Wezeman, "zou dat een groter succes zijn en meer dan het verlies van enkele vliegtuigen compenseren."

‘Aanzienlijke heroriëntatie’

In de dagen na de berichten over de luchtgevechten steeg de aandelenkoers van J10-C-fabrikant Chengdu Aircraft Company met meer dan veertig procent.

"We zullen waarschijnlijk meer bestellingen zien naar Chinese aannemers," zei Yun Sun van het Stimson Center.

Toch "zal het tijd en een aanzienlijke heroriëntatie van Chinese wapenfabrikanten vergen voordat het land een grote wapenexporteur wordt," zei Jennifer Kavanagh van de Amerikaanse denktank Defense Priorities.

Ze merkte op dat China "bepaalde belangrijke onderdelen, waaronder vliegtuigmotoren, niet in massa kan produceren."

Wezeman zei dat hij dacht dat de aandelenmarkten "overreageerden," aangezien "we nog moeten zien hoe goed alle gebruikte wapens werkten en of het echt veel betekent."

Zelfs als er meer gegevens naar voren komen, onthult het conflict nog steeds niet veel over de eigen capaciteiten van het Chinese leger, aldus de analisten.

De eigen systemen en wapens van China zijn veel geavanceerder dan wat het exporteert.

En hoewel het hebben van geavanceerde hardware belangrijk is, "is het veel belangrijker hoe die wapens worden gebruikt," zei Kavanagh.

Brian Hart van CSIS waarschuwde tegen "te veel lezen" in de recente ontwikkelingen.

"Ik denk niet dat je directe vergelijkingen kunt maken over hoe deze in China gemaakte systemen het zouden doen in andere omgevingen tegen meer geavanceerde tegenstanders zoals de Verenigde Staten," legde hij uit.

"Aangezien het aantal gegevenspunten klein is en we niet veel weten over de bekwaamheid en training van het personeel aan beide kanten, is het moeilijk om definitieve conclusies te trekken."