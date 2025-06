De Israëlische politie heeft locaties in de noordelijke stad Haifa doorzocht waar buitenlandse tv-crews, waaronder die van TRT Arabi, actief waren, en hun apparatuur in beslag genomen.

Deze actie volgt op een bevel van de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, die de politie en inlichtingendiensten heeft opgedragen om buitenlandse televisie-uitzendingen te verhinderen, met de bewering dat deze 'de staatsveiligheid in gevaar brengen'.

In een verklaring liet de Israëlische politie weten dat de operatie gebaseerd was op een tip en werd uitgevoerd onder Ben-Gvirs 'nul-tolerantie beleid'. Agenten vielen een hotelkamer in Haifa binnen, waar personen naar verluidt met camera's richting de haven van de stad wezen.

De politie voegde eraan toe dat de journalisten van wie de apparatuur in beslag is genomen, zijn opgeroepen om verklaringen af te leggen.

TRT Arabi en het in Caïro gevestigde Al-Ghad TV bevestigden dat hun locaties zijn doorzocht en hun apparatuur is geconfisqueerd.

Eerder op de dag riep Ben-Gvir de Israëlische binnenlandse inlichtingendienst Shin Bet op om maatregelen te nemen tegen buitenlandse zenders.

De extreemrechtse minister verklaarde dat er censuur-richtlijnen waren uitgevaardigd door het Israëlische leger. Ben-Gvir beweerde dat omroepen beelden van raketaanvallen uitzonden en beschreef dit als een 'misdaad'. Hij zei dat hij de politie had opgedragen in te grijpen.

Tijdens de Iraanse aanval in de vroege uren van 15 juni trof een raket een olieraffinaderij in Haifa.

Het incident, dat live werd uitgezonden door het in Qatar gevestigde Al Jazeera, kreeg kritiek van de Israëlische media. De activiteiten in de raffinaderij zijn sindsdien stilgelegd vanwege de schade.