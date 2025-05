Amerikaanse luchtaanvallen gericht op de Ras Isa-brandstofhaven in de provincie Hudaida in Jemen hebben volgens het Houthi-kanaal Al-Masirah TV minstens 58 mensen gedood, waaronder gezondheidswerkers, en minstens 126 anderen verwond.

De aanval op donderdag op de haven was volgens het Amerikaanse leger bedoeld om een bron van voorraden en financiering voor de door Iran gesteunde Houthi's af te snijden. Washington voert sinds 15 maart bijna dagelijks luchtaanvallen uit op de Houthi's in een poging een einde te maken aan hun aanvallen op civiele scheepvaart en militaire schepen in de Rode Zee en de Golf van Aden.

Iran veroordeelde de aanval echter.

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Esmaeil Baqaei, "veroordeelde sterk de barbaarse Amerikaanse luchtaanval op de haven van Ras Isa in Jemen" en noemde het "een voorbeeld van agressieve misdaad en een flagrante schending van de fundamentele principes van het VN-Handvest".

De Houthi-groep begon hun aanvallen eind 2023, uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Het Israëlische leger beweerde vrijdag dat ze een inkomende raket uit Jemen hadden onderschept.

In een verklaring zei het Amerikaanse Central Command (CENTCOM): "Het doel van deze aanvallen was om de economische machtsbron van de Houthi's te verzwakken, die blijven profiteren en groot leed veroorzaken onder hun eigen landgenoten."

De woordvoerder van het Houthi-ministerie van Volksgezondheid, Anees Alasbahi, verklaarde eerder dat het voorlopige dodental op 20 stond, waaronder vijf paramedici.

Er waren ook "50 gewonde arbeiders en medewerkers in de oliehaven van Ras Isa als gevolg van de Amerikaanse agressie", zei hij op X.

"Het dodental zal waarschijnlijk stijgen omdat lichaamsdelen nog worden geïdentificeerd," voegde hij eraan toe.

Vuurbal

De haven ligt aan de Rode Zee aan de westkust van Jemen.

In beelden die vrijdagochtend door het Houthi-kanaal Al-Masirah werden uitgezonden en werden gepresenteerd als de "eerste beelden van de Amerikaanse agressie" tegen de haven, verlichtte een vuurbal het gebied rond de schepen, terwijl dikke rookkolommen opstegen boven wat leek op een voortdurende brand.

"Reddingsploegen van de civiele bescherming en paramedici doen er alles aan om slachtoffers te zoeken en te bergen en de brand te blussen," zei Alasbahi.

De Houthi's hebben regelmatig raketten en drones afgevuurd op Israël sinds Tel Aviv in oktober 2023 een brute oorlog tegen Gaza begon. "Na de sirenes die kort geleden in verschillende gebieden in Israël afgingen, werd een raket gelanceerd vanuit Jemen onderschept," beweerde het Israëlische leger vrijdag op Telegram, eraan toevoegend dat luchtafweersystemen waren ingezet "om de dreiging te onderscheppen".

Houthi-aanvallen hebben de scheepvaart door het Suezkanaal - een vitale route die normaal ongeveer 12 procent van het wereldwijde scheepvaartverkeer vervoert - belemmerd, waardoor veel bedrijven gedwongen zijn een dure omweg rond de zuidpunt van Afrika te maken.

De Verenigde Staten begonnen voor het eerst aanvallen uit te voeren tegen de Houthi's onder het bestuur van president Joe Biden, en zijn opvolger president Donald Trump heeft beloofd dat militaire actie tegen hen zal doorgaan totdat ze geen bedreiging meer vormen voor de scheepvaart.

Donderdagavond zei de Franse minister van Defensie, Sebastien Lecornu, dat een Frans fregat in de Rode Zee een drone uit Jemen had vernietigd.

"Onze strijdkrachten blijven zich inzetten voor het waarborgen van de maritieme bewegingsvrijheid," zei hij op X.