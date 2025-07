De Europese Commissie heeft aangekondigd een nieuwe lijst van Amerikaanse goederen ter waarde van 84 miljard dollar voor te stellen, die mogelijk onderworpen kunnen worden aan EU-heffingen als de tariefonderhandelingen met Washington mislukken.

De handelscommissaris van de EU, Maros Sefcovic, presenteerde het voorstel, "dat betrekking heeft op ongeveer 72 miljard euro (84 miljard dollar) aan Amerikaanse import", tijdens een bijeenkomst met EU-ministers in Brussel op maandag.

"We blijven in gesprek met de Amerikaanse regering en geven prioriteit aan een onderhandelde oplossing vóór de nieuwe deadline van 1 augustus. Ik kan me niet voorstellen dat we zonder enige inspanning weg zouden lopen," zei Sefcovic voorafgaand aan de bijeenkomst.

Maar de EU moet zich voorbereiden op alle mogelijke uitkomsten, voegde hij eraan toe, "inclusief, indien nodig, goed doordachte en proportionele tegenmaatregelen om het evenwicht te herstellen."

Deze stap volgde nadat de Amerikaanse president Donald Trump maandenlange moeizame onderhandelingen met de EU in de war stuurde door te dreigen met het opleggen van tarieven van 30 procent op goederen uit de EU als er vóór 1 augustus geen akkoord wordt bereikt.

'We moeten voorbereid zijn'

De handelsministers van de EU waren het erover eens dat ze nog steeds graag een akkoord met Washington willen bereiken vóór die deadline om de schadelijke tarieven te voorkomen.

Tegelijkertijd bereidt Brussel zich echter voor op mogelijke vergeldingsmaatregelen als Trump doorgaat met de ingrijpende tarieven.

"Er was een totale eensgezindheid onder de ministers dat we klaar moeten staan om te reageren indien nodig," zei de Deense minister van Buitenlandse Zaken, Lars Lokke Rasmussen, wiens land momenteel het roulerende voorzitterschap van de EU bekleedt.

De EU heeft al een aparte lijst van Amerikaanse importgoederen ter waarde van 24 miljard dollar voorbereid, die het klaar heeft staan om te belasten vanwege eerdere tarieven van Trump op staal en aluminium.

De EU kondigde zondag aan dat het de invoering van die lijst verder zal uitstellen terwijl het zoekt naar een akkoord met de Verenigde Staten vóór augustus.