Zuid-Europa beleeft de eerste grote hittegolf van de zomer, met temperaturen die boven de 40°C uitlopen in Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en Frankrijk. Dit heeft geleid tot wijdverspreide gezondheidswaarschuwingen en een verhoogd risico op natuurbranden.

In Portugal werd zondag tweederde van het land in verhoogde staat van paraatheid gebracht, met temperaturen in de hoofdstad Lissabon die naar verwachting 42°C zouden bereiken. De nationale meteorologische dienst waarschuwde voor extreem brandgevaar in grote delen van het land.

De Spaanse weerdienst Aemet gaf een speciale waarschuwing uit en waarschuwde dat "zeer hoge en aanhoudende temperaturen" een ernstig risico kunnen vormen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, vooral in de zuidelijke stad Sevilla, waar de temperatuur ook 42°C bereikte.

Gezondheidsfunctionarissen riepen het publiek op om blootstelling aan de zon te vermijden, voldoende water te drinken en ouderen en mensen met chronische aandoeningen in de gaten te houden.

In Italië heeft het ministerie van Volksgezondheid 21 van de 27 grote steden, waaronder Rome, Milaan en Napels, onder rood alarm geplaatst.

Verschillende regio's, zoals Lazio, Toscane en Umbrië, hebben plannen aangekondigd om buitenwerkzaamheden tijdens de heetste uren van de dag op te schorten. In Sicilië en Ligurië zijn dergelijke verboden al ingevoerd, terwijl vakbonden de regering oproepen om deze maatregelen landelijk uit te breiden.

Ook Frankrijk bereidt zich voor op extreme temperaturen, met 84 van de 101 departementen onder hittegolf alert, aangezien de voorspellingen wijzen op temperaturen boven de 40°C.

In de regio Aude dwongen natuurbranden de evacuatie van een camping en een abdij. In Marseille werden openbare zwembaden gratis opengesteld om inwoners te helpen omgaan met de hitte.

In Griekenland reageerden de autoriteiten op een grote natuurbrand die afgelopen donderdag ten zuiden van Athene uitbrak. Vijf gebieden werden geëvacueerd en een deel van de snelweg langs de kust, nabij de oude Tempel van Poseidon, werd afgesloten vanwege de brand.

Ondertussen zijn er in het VK amber hitte-gezondheidswaarschuwingen afgegeven voor vijf regio's, East Midlands, South East, South West, Londen en het oosten van Engeland, tot dinsdag, met temperaturen die maandag naar verwachting 36°C zullen bereiken.

Een gele waarschuwing blijft van kracht voor Yorkshire and the Humber en West Midlands. De brandweer van Londen waarschuwde ook voor een "ernstig" risico op natuurbranden vanwege de aanhoudende droge omstandigheden.

Al deze recente hittegolven komen nadat Copernicus, het agentschap voor klimaatbewaking van de EU, bevestigde dat maart 2025 de warmste maart ooit gemeten in Europa was, met gemiddelde temperaturen 2,41°C boven de norm van 1991–2020.