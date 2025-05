De Jemenitische Houthi-groep verklaarde dinsdag dat zij de luchthaven Ben Gurion in centraal Israël hebben aangevallen met twee raketten, terwijl de regionale spanningen blijven oplopen door de aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza.

De groep meldde dat twee hypersonische ballistische raketten op de luchthaven zijn afgevuurd, wat de vijfde aanval in de afgelopen dagen zou zijn.

Er was geen directe reactie van Israël op de claim van de Houthi's. De Houthi-groep verklaarde ook dat haar troepen 'vijandige' Amerikaanse oorlogsschepen in de Rode Zee hebben aangevallen, zonder verdere details te verstrekken.

Maandagavond meldde het Israëlische leger dat het een raket had onderschept die vanuit Jemen was afgevuurd voordat deze het Israëlische luchtruim binnendrong.

Volgens lokale media werd de raket neergeschoten binnen het Israëlische luchtruim, waarbij brokstukken van de onderscheppingsraket op Israëlisch grondgebied zouden zijn gevallen.

De Houthi-groep heeft sinds eind 2023 Israëlisch-gerelateerde schepen die door de Rode Zee, de Arabische Zee, de Straat van Bab al-Mandab en de Golf van Aden varen, aangevallen met raketten en drones. Deze aanvallen verstoren de wereldhandel en worden door de groep beschreven als een teken van solidariteit met Gaza.

De groep stopte met de aanvallen toen in januari een staakt-het-vuren werd afgekondigd tussen Israël en de Palestijnse groep Hamas, maar dreigde de aanvallen te hervatten toen Israël op 2 maart alle humanitaire hulp naar Gaza blokkeerde.

Problemen aan de kust

De westelijke kustgebieden van Jemen staan op de rand van een catastrofe door ondervoeding, meldde het kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) dinsdag.

“We zien cijfers van 33 procent ernstige en acute ondervoeding in bepaalde gebieden. Vooral aan de westkust, in Hodeidah, is het op de rand van een catastrofe... waar duizenden zullen sterven,” zei Peter Hawkins van UNICEF via een videoverbinding vanuit Sanaa tegen verslaggevers in Genève.

Bezuinigingen op hulp door de VS en andere donoren, gecombineerd met een ernstig gebrek aan voedselvoorziening in 2024, hebben bijgedragen aan de kritieke situatie in sommige gebieden. Eén op de twee kinderen onder de vijf jaar is ondervoed in Jemen, samen met 1,4 miljoen zwangere en zogende vrouwen, aldus het agentschap.

“Deze catastrofe is niet natuurlijk – het is door mensen veroorzaakt. Meer dan een decennium van conflict heeft de economie, gezondheidszorg en infrastructuur van Jemen verwoest. Meer dan de helft van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp,” voegde Hawkins eraan toe.

Eerder deze maand waarschuwde Artsen Zonder Grenzen dat ondervoeding in Jemen toeneemt en dat de behoeften de huidige behandelingscapaciteit overstijgen. De organisatie deed een beroep op meer steun na een daling van de humanitaire financiering voor het land.

UNICEF heeft om een extra bedrag van $157 miljoen gevraagd voor 2025 en zegt dat de huidige oproep slechts voor 25 procent is gefinancierd. Sinds zijn aantreden op 20 januari heeft de Amerikaanse president Donald Trump USAID-programma's voor 90 dagen opgeschort, terwijl zijn regering onderzoekt of deze in lijn zijn met het ‘America First’-beleid.