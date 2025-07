Een natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft geleid tot de sluiting van de luchthaven van Marseille en verstoring van het treinverkeer. De brand is nog niet volledig onder controle, aldus de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

In de afgelopen dagen hebben meerdere bosbranden gewoed in Zuid-Frankrijk. Deze verspreidden zich snel door de wind en de droge vegetatie na een hittegolf. Een van de branden brak dinsdag uit ten noorden van Marseille, de op een na grootste stad van Frankrijk.

Minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau bezocht dinsdagavond de brandweerlieden in de regio. Hij verklaarde dat de brand mogelijk in de nacht onder controle gebracht kon worden, mits de wind, zoals verwacht, zou afnemen.

De brand begon in een voertuig in de buurt van Pennes-Mirabeau, ten noorden van Marseille, op de weg naar de luchthaven. Volgens de brandweer had het vuur tegen de avond al 700 hectare verwoest.

Dikke rookwolken stegen op in de lucht, waardoor de luchthaven kort na de middag haar start- en landingsbanen moest sluiten, aldus een woordvoerder van de luchthaven Marseille Provence.

Later meldde de woordvoerder dat de luchthaven rond 21:30 uur gedeeltelijk zou heropenen. In totaal werden 54 vluchten geannuleerd en 14 omgeleid.

Geen doden

De website van de nationale spoorwegmaatschappij SNCF toonde dat meer dan een dozijn treinritten van en naar de stad waren geannuleerd.

Het treinverkeer van en naar Marseille zou ook woensdag nog "ernstig verstoord" blijven.

Retailleau meldde dat 400 mensen geëvacueerd zijn en 63 huizen beschadigd, waarvan een tiental volledig verwoest. Ongeveer 100 mensen, waaronder hulpverleners, liepen lichte verwondingen op.

"Op dit moment zijn er geen doden te betreuren, wat opmerkelijk is gezien de omvang van de branden," zei hij. "Maar alles wijst erop dat we een zomer met een hoog risico tegemoet gaan."

De burgemeester van Marseille, Benoît Payan, waarschuwde op X dat de brand "aan de poorten van Marseille" stond. Hij riep inwoners in het noorden van de stad op om de wegen vrij te houden voor hulpdiensten.

De burgemeester van Pennes-Mirabeau meldde dat twee woonwijken waren geëvacueerd en dat brandweerlieden zich hadden opgesteld bij een verzorgingstehuis om de naderende vlammen te bestrijden.

De luchthaven Marseille Provence is de vierde grootste van het land, na Charles-de-Gaulle en Orly bij Parijs, en Nice.