Een Duitse rechtbank heeft maandag een voormalige Syrische militaire arts veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens het martelen en doden van tegenstanders van de voormalige regimeleider Bashar al-Assad.

De 40-jarige Alaa M. werd schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid voor het doden van twee mensen en het martelen van negen anderen tussen 2011 en 2012, terwijl hij als assistent-arts werkte in militaire ziekenhuizen.

Volgens de aanklagers kwam de verdachte in 2015 naar Duitsland tijdens de grootschalige migratie van Syriërs die de burgeroorlog ontvluchtten, en vestigde hij zich als orthopedisch arts. Hij werd in 2020 gearresteerd nadat getuigen hem hadden geïdentificeerd in een televisiedocumentaire over de Syrische stad Homs.

Het Oberlandesgericht Frankfurt oordeelde dat de zaak een uitzonderlijke zwaarte van schuld betrof en legde preventieve detentie op bovenop de gevangenisstraf. In Duitsland betekent een levenslange gevangenisstraf doorgaans een minimum van 15 jaar, hoewel de meeste gevangenen 20 tot 25 jaar uitzitten voordat ze in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating.

Duitsland beschikt over unieke wetgeving, de 'Code van Misdaden tegen het Internationaal Recht', die rechtbanken universele jurisdictie geeft over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hierdoor kunnen zij een volledig onderzoek starten, zelfs als de misdaden buiten Duits grondgebied zijn gepleegd.