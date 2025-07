Een grote natuurbrand in het oosten van Kreta, die ondanks de inspanningen van de brandweer blijft woeden, heeft geleid tot de evacuatie van meer dan 1.500 inwoners en toeristen, meldde de lokale media donderdag.

De brand brak woensdag vroeg uit in de prefectuur Lasithi, in de stad Ierapetra, en verspreidt zich nog steeds op drie fronten. Sterke wind bemoeilijkt de pogingen om het vuur onder controle te krijgen, aldus de publieke omroep ERT.

In een gesprek met de omroep zei Ioannis Androulakis, de plaatsvervangend gouverneur van Lasithi, dat de situatie ernstig blijft.

“We weten niet hoeveel huizen in het gebied tot nu toe zijn afgebrand,” zei hij, eraan toevoegend dat de brand de elektriciteit en mobiele signalen heeft uitgeschakeld.

De brandweer meldde dat 230 brandweerlieden, ondersteund door 10 blusvliegtuigen, de vlammen bestrijden die door bossen en landbouwgrond in het Ierapetra-gebied aan de zuidkust van Kreta razen.

Twee mensen werden 's nachts per boot geëvacueerd, terwijl zes privéboten stand-by stonden voor het geval verdere evacuaties over zee nodig zouden zijn, aldus de kustwacht.

Huizen raakten beschadigd toen de vlammen door de bosrijke heuvels trokken, aangewakkerd door sterke wind.

“Het is een zeer moeilijke situatie. De brand is erg moeilijk onder controle te krijgen. Op dit moment lukt dat niet,” zei Nektarios Papadakis, een ambtenaar van de civiele bescherming bij de regionale autoriteit, tegen The Associated Press in de nacht.

“De toeristen die zijn geëvacueerd, maken het allemaal goed. Ze zijn ondergebracht in een overdekte basketbalarena en hotels in andere delen van het eiland,” voegde hij eraan toe.

De brandweer en een agentschap voor civiele bescherming hebben mobiele waarschuwingen uitgegeven voor de evacuaties en drongen er bij bewoners op aan niet terug te keren om hun eigendommen te redden.

Terwijl de branden over bergkammen trokken en richting woonwijken gingen, stuurde het vuur wolken as de nachtelijke hemel in, verlicht door de koplampen van hulpvoertuigen en watertanks die langs de kustweg bij de resorts van Ferma en Achlia in het zuidoosten van Kreta stonden opgesteld.

Verschillende bewoners werden behandeld voor problemen met ademhaling, aldus functionarissen, maar er zijn geen directe meldingen van ernstige verwondingen.

Kreta is een van de populairste bestemmingen van Griekenland voor zowel buitenlandse als binnenlandse toeristen.

Het risico op natuurbranden bleef donderdag zeer hoog op Kreta en delen van Zuid-Griekenland, volgens een dagelijks bulletin van de brandweer.

Natuurbranden komen vaak voor in het land tijdens de hete, droge zomers, en de brandweer heeft dit jaar al tientallen branden in heel Griekenland bestreden.

In 2018 trok een enorme brand door de kustplaats Mati, ten oosten van Athene, waarbij mensen vast kwamen te zitten in hun huizen en op wegen terwijl ze probeerden te vluchten.

Meer dan 100 mensen kwamen om, waaronder sommigen die verdronken terwijl ze probeerden weg te zwemmen van de vlammen.