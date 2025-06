De Israëlische minister van Erfgoed, Amichai Eliyahu, suggereerde dat een mogelijke Israëlische militaire aanval op Iran “een verrassing” zou zijn, te midden van oplopende regionale spanningen.

“Het is niet zeker dat iemand van ons weet wanneer en hoe de aanval op Iran zal plaatsvinden”, aldus Eliyahu in de krant Yedioth Ahronoth, te midden van berichten in de media over Israëlische plannen om Iran op donderdag aan te vallen.

“Iedereen herinnert zich de plotselinge aanval op (voormalig Hezbollah-secretaris-generaal) Hassan Nasrallah,” voegde hij eraan toe.

“In strategie wordt oorlog plotseling gevoerd,” zei Eliyahu, zonder verdere details te geven.

Zijn opmerkingen kwamen terwijl berichten over vastgelopen vooruitgang in indirecte nucleaire onderhandelingen tussen de VS en Iran de onzekerheid in het Midden-Oosten verder aanwakkerden.

Het belangrijkste struikelblok in de nucleaire gesprekken tussen Teheran en Washington blijft het uraniumverrijkingsprogramma van Iran.

‘Iran zou Amerikaanse militaire bases aanvallen’

Terwijl de VS een volledige stopzetting van de verrijking eisen, houden Iraanse onderhandelaars vol dat het programma niet-onderhandelbaar is en zal doorgaan, met of zonder een akkoord.

De Amerikaanse president Donald Trump, die eerder pleitte voor een militaire reactie als diplomatie faalt, zei woensdag dat hij minder vertrouwen had dat Iran zou instemmen met het stoppen van uraniumverrijking.

De Iraanse minister van Defensie, Aziz Nasirzadeh, waarschuwde diezelfde dag dat Iran Amerikaanse militaire bases in de regio zou aanvallen als het wordt aangevallen.

De VS, Israël en verschillende andere landen beschuldigen Iran ervan kernwapens te willen ontwikkelen. Teheran houdt echter vol dat zijn nucleaire programma vreedzaam is en gericht op energieopwekking.

Iran streeft naar verlichting van internationale sancties in ruil voor het beperken van bepaalde aspecten van zijn nucleaire activiteiten, terwijl het zijn recht op vreedzame nucleaire energie onder internationaal recht behoudt.

Israël blijft het enige land in de regio waarvan wordt aangenomen dat het een nucleair arsenaal bezit, hoewel het dit nooit officieel heeft erkend en niet onderworpen is aan internationale inspecties.