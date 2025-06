De medeoprichters van BioNTech, Dr. Ozlem Tureci en professor Ugur Sahin, zijn bekroond met de prestigieuze Duitse Nationale Prijs 2025 als erkenning voor hun baanbrekende bijdragen aan de medische wetenschap en hun blijvende impact op het sociale en wetenschappelijke landschap van Duitsland.

De prijsuitreiking vond dinsdag plaats in de historische Franse Friedrichstadtskerk in Berlijn, waar de Duitse bondskanselier Friedrich Merz hulde bracht aan de prestaties van het duo. Hij prees hun "buitengewone moed" om de grenzen van wetenschappelijke innovatie te verleggen.

“Zij belichamen de toekomstige kracht van een vrije samenleving,” zei Merz. “Als wetenschappers zoeken ze naar oplossingen; als ondernemers nemen ze verantwoordelijkheid. Hun werk is een schitterend voorbeeld van hoe wetenschap en sociale waarden hand in hand kunnen gaan.”

Oprichters van Covid-19-vaccins

Tureci en Sahin, beiden van Turkse afkomst, verwierven in 2020 wereldwijde bekendheid toen hun bedrijf, BioNTech, in recordtijd een van de eerste effectieve Covid-19-vaccins ter wereld ontwikkelde.

Vandaag de dag blijft BioNTech toonaangevend in de ontwikkeling van geavanceerde immunotherapieën voor kanker, infectieziekten en neurologische aandoeningen.

Bondskanselier Merz gebruikte de gelegenheid ook om de cruciale rol van geschoolde immigratie in de toekomst van Duitsland te onderstrepen en beschreef het koppel als “uitstekende voorbeelden” van hoe talent van migranten de nationale vooruitgang stimuleert.

“Ik wil leven in een Duitsland waar talent kan bloeien, ongeacht sociale of etnische afkomst,” zei hij. “Gekwalificeerde immigratie is een motor van vooruitgang. Ideologieën die dit in twijfel trekken zijn niet alleen kortzichtig — ze brengen de fundamenten van onze vrije samenleving in gevaar.”

De Duitse Nationale Prijs, opgericht in 1997 door de Duitse Nationale Stichting, eert individuen en instellingen die democratische waarden en sociale samenhang bevorderen. Een parallelle prijs gericht op jongeren erkent initiatieven die solidariteit onder jongeren stimuleren.

De onderscheiding gaat gepaard met een geldprijs van € 50.000 (ongeveer $57.150).