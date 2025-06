President Donald Trump heeft de conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten afgewezen dat Iran geen kernwapen ontwikkelt. Hij blijft volhouden dat Teheran "heel dicht" bij het verkrijgen van een kernwapen was voordat Israël luchtaanvallen uitvoerde, die leidden tot een scherpe escalatie van de spanningen in de regio.

"Het kan me niet schelen wat ze zei. Ik denk dat ze heel dicht bij het hebben van een kernwapen waren," zei Trump tegen verslaggevers aan boord van Air Force One, verwijzend naar de getuigenis van de directeur van de nationale inlichtingendienst, Tulsi Gabbard.

In een verklaring aan het Congres in maart stelde Gabbard dat de inlichtingengemeenschap "nog steeds beoordeelt dat Iran geen kernwapen bouwt" en dat Hoogste Leider Ayatollah Ali Khamenei "geen toestemming heeft gegeven" voor het wapenprogramma, dat volgens de VS en het IAEA in 2003 werd opgeschort.

Ze voegde eraan toe dat inlichtingendiensten blijven monitoren of Teheran het programma opnieuw autoriseert.

Op dinsdag verklaarde Gabbard echter aan verslaggevers dat haar standpunt consistent was met dat van Trump. "Wat president Trump zegt, is hetzelfde als wat ik zei in mijn jaarlijkse dreigingsbeoordeling," zei ze, terwijl ze de media de schuld gaf van het verkeerd interpreteren van haar opmerkingen.

'Hun steden zijn aan stukken geblazen'

CNN meldde op basis van vier anonieme bronnen dat de Amerikaanse inlichtingendienst nog steeds van mening is dat Iran momenteel geen bom bouwt en twee tot drie jaar nodig zou hebben om er een samen te stellen en te leveren.

De spanningen in de regio zijn sterk toegenomen sinds vrijdag, toen Israël luchtaanvallen uitvoerde op Iraanse nucleaire en militaire faciliteiten, evenals op burgerdoelen. Teheran meldde dat meer dan 224 mensen omkwamen en meer dan 1000 gewond raakten door de Israëlische aanvallen.

Iran reageerde met raket- en droneaanvallen die volgens Israëlische functionarissen minstens 24 mensen doodden en honderden verwondden. Een Amerikaanse functionaris vertelde CNN dat de Israëlische agressie mogelijk slechts enkele maanden vertraging heeft opgeleverd voor de nucleaire capaciteiten van Iran. Hoewel Israël schade aanrichtte op de locatie in Natanz, bleef de zwaar beveiligde Fordow-faciliteit naar verluidt intact.

De aanvallen verstoorden ook indirecte nucleaire onderhandelingen tussen Washington en Teheran. Trump suggereerde dat hij weinig interesse heeft om de gesprekken te hervatten. "Ik heb hen gezegd de deal te sluiten. Ze hadden de deal moeten sluiten. Hun steden zijn aan stukken geblazen. Ze hebben veel mensen verloren," zei Trump. "Ik heb niet veel zin om te onderhandelen."