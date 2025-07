Voor de bemanning was het de laatste druppel. Volgens Kristof Muyters, vakbondsvertegenwoordiger van ACOD, "heeft iedereen even tijd nodig om op adem te komen". Het voorval is een zware zaak voor het parket.

"Een collega werd vorige week twee keer neergeschoten tijdens zijn vrije tijd", zegt Kristof Muyters van de vakbond ACOD. Hij is inmiddels geopereerd en arbeidsongeschikt. Er loopt nog een onderzoek om te bepalen of de schietpartij werkgerelateerd was. We wachten de uitkomst van dat onderzoek af.

Na een woordenwisseling met een gedetineerde afgelopen donderdag raakten twee bewakers ernstig gewond. Ook zij zullen tijdelijk niet kunnen werken. Voor de bewakers is dit laatste schietincident het laatste druppel.

"Er is de afgelopen dagen zoveel gebeurd en het personeel heeft wat ademruimte nodig. We hebben daarom besloten het werk 24 uur stil te leggen. Zo krijgt iedereen de tijd om alles te verwerken. Morgenmiddag gaat iedereen weer aan het werk", verzekert Muyters.

Het Openbaar Ministerie in Limburg bevestigt dat het schietincident wordt onderzocht. "Het gaat om een zeer ernstig incident dat zich afgelopen dinsdag heeft voorgedaan", aldus Pieter Strauven van het Openbaar Ministerie. Binnen een paar uur werd de gevangenisbewaker twee keer beschoten met een luchtbuks. Hij was op dat moment bezig met het verzorgen van de tuin van de buren. Hij werd twee keer geraakt, één keer in het hoofd en één keer in de borst.

Ze arresteerden twee personen van 19 en 21 jaar oud. Nadat ze voor de onderzoeksrechter waren verschenen, werden ze beiden in hechtenis genomen voor poging tot moord. "Dit is iets waar we heel serieus over denken", zegt Strauven.

Strauven vervolgt: "Op dit moment is er geen bewijs gevonden dat wijst op een verband met gevangenisarbeid."

"De rechercheurs denken echter aan een mogelijk verband. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de politiezone CARMA.”