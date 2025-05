De Amerikaanse president Donald Trump is serieus in zijn streven om Groenland te kopen, zei minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, nadat Denemarken werd opgeschrikt door zijn dreigementen om het autonome Deense grondgebied over te nemen.

In een interview bagatelliseerde Rubio de dreiging dat de Verenigde Staten militaire macht zouden gebruiken tegen Denemarken, een NAVO-bondgenoot, maar hij benadrukte over de opmerkingen van Trump over Groenland: "Dit is geen grap."

"President Trump heeft duidelijk gemaakt wat hij van plan is, namelijk het kopen ervan," vertelde Rubio aan SiriusXM Radio.

"Dit gaat niet om het verwerven van land omwille van het land zelf. Dit is in ons nationaal belang en het moet worden opgelost," voegde Rubio toe.

Met verwijzing naar de NAVO-garanties aan Denemarken zei Rubio: "We hebben een defensieovereenkomst met hen om Groenland te beschermen als het wordt aangevallen."

"Als we toch al verantwoordelijk zijn voor die bescherming, dan kunnen we net zo goed meer controle hebben over wat daar gebeurt," zei hij.

Oproep tegen Trump

De Deense premier Mette Frederiksen heeft Europese bondgenoten gemobiliseerd tegen de dreigementen van Trump, met wie ze naar verluidt een gespannen telefoongesprek heeft gehad.

Rubio zei dat, hoewel hij niet aanwezig was bij het telefoongesprek met Frederiksen, Trump "gewoon direct en eerlijk spreekt met mensen".

"En uiteindelijk denk ik dat diplomatie in veel gevallen beter werkt wanneer je recht door zee bent, in plaats van vage taal te gebruiken die niets betekent," aldus Rubio.

Rubio uitte zijn bezorgdheid dat rivaal China, dat op zoek is naar toegang tot het Noordpoolgebied, terrein zou winnen in Groenland via door de staat gerunde bedrijven.

"Het is volkomen realistisch om te geloven dat de Chinezen uiteindelijk, misschien zelfs op korte termijn, zullen proberen in Groenland te doen wat ze hebben gedaan bij het Panamakanaal en op andere plaatsen," zei Rubio.