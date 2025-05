De VS en Iran hebben "zeer goede vooruitgang" geboekt in directe en indirecte besprekingen, aldus een Amerikaanse functionaris.

"We hebben afgesproken om volgende week opnieuw bijeen te komen en we zijn onze Omaanse partners dankbaar voor het faciliteren van deze gesprekken en onze Italiaanse partners voor het hosten van ons vandaag," zei de functionaris zaterdag in een verklaring.

De functionaris meldde dat de tweede ronde van gesprekken in Rome meer dan vier uur duurde.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, omschreef de gesprekken als "constructief en goed."

"Deze keer zijn we erin geslaagd om een beter begrip te krijgen van een reeks principes en doelen," vertelde hij aan de Iraanse staatstelevisie.

Voorafgaand aan de volgende ronde zei Araghchi dat er technische besprekingen op expertniveau tussen beide partijen zullen plaatsvinden in Oman, te beginnen aanstaande woensdag.

Eerder meldde het Iraanse persbureau IRNA dat er een derde ronde zal plaatsvinden volgende week, zonder de locatie te specificeren.

Terug naar de gesprekken

De indirecte nucleaire gesprekken, die afgelopen zaterdag in Muscat begonnen, zijn gericht op het nucleaire programma van Iran, waarbij beide partijen via Oman als tussenpersoon communiceren.

Araghchi was een onderhandelaar van de deal uit 2015. Zijn Amerikaanse tegenhanger, Steve Witkoff, is een vastgoedmagnaat die door Trump ook is belast met gesprekken over Oekraïne.

Iran verrijkt momenteel uranium tot 60 procent, ver boven de limiet van 3,67 procent in de overeenkomst, maar nog steeds onder de 90 procent die nodig is voor wapengeschikt materiaal.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met militaire actie tegen Iran als er geen nieuwe overeenkomst wordt bereikt ter vervanging van de nucleaire deal van 2015 die onder de regering-Obama werd gesloten.