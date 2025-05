Het Turkse staatsbedrijf Turks Petroleum Maatschappij (TPAO) en het Hongaarse MOL zullen beginnen met de exploratie en productie van olie en aardgas op twee locaties in Hongarije, volgens een recent ondertekende overeenkomst.

“De bilaterale samenwerking tussen Turkije en Hongarije bevindt zich op een zeer hoog niveau in veel sectoren, waarbij energie een van de belangrijkste samenwerkingsgebieden is,” zei de Turkse minister van Energie en Natuurlijke Hulpbronnen, Alparslan Bayraktar, tijdens een persconferentie samen met de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto na een ondertekeningsceremonie in Boedapest op woensdag.

Bayraktar benadrukte dat deze samenwerking al vele jaren bestaat en zei: “Vandaag markeerde een bijzonder belangrijke mijlpaal. We waren getuige van de ondertekening van wat kan worden omschreven als de eerste investering van Turks Petroleum in Europa.”

“De samenwerking tussen TPAO en het Hongaarse MOL zal in Hongarije sterker worden en hopelijk in de komende jaren voortduren,” voegde hij eraan toe, met de verwachting dat deze samenwerking zich verder zal uitbreiden naar derde landen in verschillende regio’s, van Afrika tot Azië en het Midden-Oosten.

Beide landen staan voor vergelijkbare uitdagingen, aangezien Turkije en Hongarije sterk afhankelijk zijn van geïmporteerde energiebronnen, merkte de Turkse minister op.

Met verwijzing naar de stroomuitval in West-Europa afgelopen maandag benadrukte Bayraktar het cruciale belang van energiezekerheid.

“Om energiezekerheid te waarborgen, moeten we onze samenwerking blijven versterken en uitbreiden,” zei hij.

Energiezekerheid in Hongarije

In een steeds onzekerdere wereld, gekenmerkt door veranderend handelsbeleid en stijgende douanetarieven, is energiezekerheid “belangrijker dan ooit,” voegde hij eraan toe.

Bayraktar benadrukte ook de eerste gasexport van Turkije naar een niet-aangrenzend land via een overeenkomst tussen Turkse Petroleum Pijpleiding Maatschappij (BOTAS) en het Hongaarse MVM in 2023.

“In lijn met de strategische beslissing die we samen hebben genomen, geloven we dat BOTAS en MVM een belangrijke rol kunnen spelen in de handel en levering van gas, niet alleen in Hongarije, maar ook in heel Europa,” voegde hij eraan toe.

Bayraktar prees de recente overeenkomst waarbij een Turks bedrijf deel uitmaakt van het consortium dat een aardgascentrale in Hongarije bouwt en zei dat Turkije volledig toegewijd blijft aan het versterken van de samenwerking op het gebied van olie en aardgas, elektriciteit en kernenergie.

Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken en Handel Peter Szijjarto zei dat de twee landen een nieuwe mijlpaal hebben bereikt in de samenwerking op het gebied van energie.

‘Concessieovereenkomst’

“Vandaag is de energiezekerheid van Hongarije niet langer mogelijk zonder Turkije,” zei hij.

“Alleen dit jaar hebben we in totaal 2,5 miljard kubieke meter (bcm) aardgas ontvangen. Als de TurkStream-pijpleiding niet op tijd was gebouwd, zouden we na de Oekraïne-crisis voor serieuze problemen hebben gestaan,” voegde hij eraan toe.

TurkStream, de pijpleiding die in 2020 in gebruik werd genomen op basis van een overeenkomst tussen Turkije en Rusland, transporteerde tussen 2020 en 2024 44,4 bcm gas naar Turkije en 59,8 bcm naar Europa.

Szijjarto voegde eraan toe dat de overeenkomst tussen TPAO en MOL het begin zou markeren van samenwerking op het gebied van olieproductie, niet alleen in Hongarije, maar ook in derde landen.

Ondertussen zei Bayraktar in een post op X dat TPAO en MOL “het recht hebben verworven om koolwaterstoffen te exploreren in de onshore blokken Buzsak en Tamasi in Hongarije.”

“Met de ‘Concessieovereenkomst’ die we vandaag in Boedapest hebben ondertekend, hebben we ons partnerschap geformaliseerd.

We hopen dat de ondertekening de deur opent naar nieuwe kansen en voordelig zal zijn voor beide landen,” voegde hij eraan toe.