Oekraïense troepen hebben twee Noord-Koreaanse soldaten gevangen genomen die aan de zijde van Russische troepen vochten in het Russische grensgebied Koersk, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy maakte de opmerkingen op zaterdag, dagen nadat Oekraïne nieuwe aanvallen begon uit te voeren in Koersk om grond te behouden die veroverd was tijdens een blikseminval in augustus die resulteerde in de eerste bezetting van Russisch grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog.

De tegenaanval van Moskou heeft de Oekraïense troepen uitgestrekt en gedemoraliseerd. Duizenden mensen zijn gedood en gewond geraakt en meer dan 40 procent van de 984 vierkante kilometer van Koersk, die Oekraïne had veroverd, is heroverd.

“Onze soldaten hebben Noord-Koreaanse soldaten gevangen genomen in Koersk. Dit zijn twee soldaten die, hoewel gewond, overleefden, werden meegenomen naar Kiev en communiceren” met Oekraïense veiligheidsdiensten, zei Zelenskyy in een bericht op de Telegram messaging app.

Hij deelde foto's van twee mannen die rusten op veldbedden in een kamer met tralies voor de ramen. Beiden droegen verband, de een rond zijn kaak en de ander rond beide handen en polsen.

Honderden gedood of gewond

Zelenskyy zei dat het “niet gemakkelijk” was om de soldaten levend gevangen te nemen. Hij beweerde dat Russische en Noord-Koreaanse troepen die in Koersk vechten hebben geprobeerd om de aanwezigheid van Noord-Koreaanse soldaten te verbergen, onder andere door gewonde kameraden op het slagveld te doden om te voorkomen dat ze gevangen zouden worden genomen en ondervraagd door Kiev.

Een hoge Oekraïense militaire functionaris zei vorige maand dat een paar honderd Noord-Koreaanse troepen die samen met Russische troepen in Koersk vochten, gedood of gewond zijn geraakt in de strijd.

De functionaris gaf de eerste noemenswaardige schatting van het aantal Noord-Koreaanse slachtoffers, enkele weken nadat Oekraïne bekendmaakte dat Pyongyang 10.000 tot 12.000 troepen naar Rusland had gestuurd om het land te helpen in de bijna drie jaar durende oorlog tegen het veel kleinere buurland.

Het Witte Huis en het Pentagon bevestigden vorige maand dat de Noord-Koreaanse troepen aan het front hebben gevochten in grotendeels infanterieposities. Ze vochten samen met Russische eenheden en in sommige gevallen zelfstandig rond Koersk.