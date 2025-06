Israël heeft twee internationale activisten van een hulpschip dat op weg was naar Gaza in eenzame opsluiting geplaatst, meldde een Israëlische mensenrechtenorganisatie.

In een verklaring op woensdag liet de mensenrechtenorganisatie en juridisch centrum Adalah weten dat de Braziliaanse vrijwilliger Thiago Avila en de Frans-Palestijnse Europarlementariër Rima Hassan zijn overgebracht naar aparte gevangenisfaciliteiten, weg van de anderen, en in eenzame opsluiting zijn geplaatst.

"Tiago Avila werd in isolatie geplaatst in de Ayalon-gevangenis vanwege zijn voortdurende hongerstaking en dorststaking, die hij twee dagen geleden begon," aldus de verklaring.

Adalah meldde dat Avila agressief is behandeld door de gevangenisautoriteiten, hoewel dit niet is geëscaleerd tot fysiek geweld.

"Rima Hassan werd onder onmenselijke omstandigheden in isolatie geplaatst in de Neve Tirza-gevangenis nadat ze 'Free Palestine' op een muur in de Givon-gevangenis had geschreven," voegde de organisatie eraan toe.

"Ze werd overgebracht naar een kleine, raamloze cel met extreem slechte hygiënische omstandigheden en heeft geen toegang tot de binnenplaats van de gevangenis."

'Represaillemaatregelen'

De mensenrechtenorganisatie veroordeelde de overplaatsing van de twee buitenlandse activisten naar aparte gevangenisfaciliteiten als "een ernstige schending van de rechten van de vrijwilligers en een duidelijke poging om mentale en politieke druk op hen uit te oefenen."

De organisatie riep de Israëlische autoriteiten op om een einde te maken aan de eenzame opsluiting, alle "represaillemaatregelen" te stoppen en onmiddellijk alle acht vastgehouden vrijwilligers vrij te laten.

Later meldde het centrum dat het geïnformeerd was dat "Rima uit de eenzame opsluiting is gehaald en terug is naar Givon. Thiago blijft in eenzame opsluiting."

Het tweetal behoorde tot de twaalf internationale activisten die maandag door Israëlische troepen werden vastgehouden aan boord van het hulpschip Madleen. Israël deporteerde dinsdag vier activisten naar hun thuislanden.

De andere zes activisten die in Israëlische hechtenis zitten, zijn Suayb Ordu uit Turkije, Mark van Rennes uit Nederland, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, Reva Viard uit Frankrijk en Yasemin Acar uit Duitsland.

Israëlische verwoesting

Israël nam het onder Britse vlag varende schip in internationale wateren in beslag terwijl het op weg was naar Gaza in een poging om een Israëlische zeeblokkade van de enclave te doorbreken, waar sinds oktober 2023 meer dan 55.100 mensen zijn omgekomen door het dodelijke geweld.

Aangezien Israël sinds begin maart alle grensovergangen van Gaza voor humanitaire hulp heeft gesloten, waarschuwen hulporganisaties voor het risico van hongersnood onder de 2,4 miljoen inwoners van Gaza.

In de loop van de genocide heeft Israël het grootste deel van de belegerde enclave in puin gelegd en vrijwel de gehele bevolking verdreven.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn brute oorlog tegen de Palestijnse enclave.