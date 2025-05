De Amerikaanse president Donald Trump prees tijdens zijn toespraak over buitenlands beleid in Riyad de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, terwijl hij tegelijkertijd kritiek uitte op 'neocons', oorlogshaviken en 'interventionisten'.

In de Saoedische hoofdstad op dinsdag noemde Trump het land een voorbeeld voor het Midden-Oosten. Hij verklaarde dat Saoedi-Arabië een 'modern wonder op Arabische wijze' heeft bereikt en bekritiseerde de pogingen van 'westerse interventie' in de regio.

Trump zei dat Riyad “niet alleen een regeringszetel aan het worden is, maar ook een belangrijke zakelijke, culturele en hightech hoofdstad”.

“Het is cruciaal voor de rest van de wereld om te weten dat deze grote transformatie niet is voortgekomen uit westerse interventie of mensen die in prachtige vliegtuigen komen om lezingen te geven over hoe je moet leven en je eigen zaken moet besturen, nee,” zei hij.

De leider van de VS zei dat de glanzende marmeren gebouwen van Riyad en Abu Dhabi “niet is gemaakt door de zogenaamde natiebouwers, neocons of liberale non-profits zoals degenen die triljoenen en triljoenen dollars hebben uitgegeven aan de mislukte ontwikkeling van Kabul, Bagdad en zoveel andere steden”.

“In plaats daarvan is de geboorte van een modern Midden-Oosten tot stand gebracht door de mensen in de regio zelf. ... Uiteindelijk hebben de zogenaamde natiebouwers meer naties verwoest dan ze hebben opgebouwd, en de interventionisten grepen in bij complexe samenlevingen die ze zelf niet eens begrepen,” voegde hij eraan toe.

“In de afgelopen jaren zijn veel te veel Amerikaanse presidenten getroffen door het idee dat het onze taak is om in de zielen van buitenlandse leiders te kijken en het Amerikaanse beleid te gebruiken om gerechtigheid te brengen voor hun zonden,” zei de president verder.

Trump is in Saoedi-Arabië voor de eerste etappe van zijn driedaagse bezoek aan het Midden-Oosten deze week. Zijn eerste bezoek richt zich op het sluiten van deals met een belangrijke bondgenoot in het Midden-Oosten, terwijl gedeelde zorgen over het nucleaire programma van Iran en de oorlog in Gaza op de achtergrond blijven spelen.