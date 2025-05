De EU zal de staalimport vanaf april met nog eens 15 procent verlagen, aldus het hoofd van industrie van het blok, om een toevloed van goedkoop staal af te wenden die de markt verzadigt na de invoering van nieuwe tarieven door de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een tarief van 25 procent opgelegd op de import van staal en aluminium, wat zorgen heeft gewekt over de gevolgen voor de toch al kwetsbare Europese staalindustrie, die te maken heeft met hevige concurrentie uit Azië en hoge energiekosten.

“Op 1 april zullen we de huidige vrijwaringsclausule versterken. We mikken op een daling van maximaal 15 procent in de import,” zei vicevoorzitter van de Europese Commissie, Stephane Sejourne, woensdag bij de presentatie van een reeks maatregelen om de metaalindustrie te beschermen.

De commissie heeft al vrijwaringsmaatregelen, waaronder importlimieten, ingesteld om de staalindustrie te beschermen, die van kracht blijven tot 2026. De Europese staalindustrie biedt momenteel werk aan meer dan 300.000 mensen, maar heeft in de afgelopen 15 jaar bijna 100.000 banen verloren.

Brancheorganisatie Eurofer verwelkomde de maatregelen. “We zijn dankbaar dat de Commissie het strategische belang van de Europese staalindustrie voor de soevereiniteit, veiligheid en concurrentiekracht van de EU heeft erkend,” zei Henrik Adam, voorzitter van Eurofer.

Maar hij waarschuwde dat “energie het grote struikelblok blijft” en riep de EU op om meer te doen om de energiekosten in Europa te verlagen.

Brussel zal ook een onderzoek starten naar aluminium op de Europese markt, “met het oog op het invoeren van een vrijwaringsclausule vergelijkbaar met die voor staal,” aldus Sejourne. Het onderzoek zal nagaan of er sprake is van een plotselinge toename van aluminiumimport, wat kan leiden tot importbeperkingen.

“De Amerikaanse tarieven op aluminium zullen de situatie waarschijnlijk verder verslechteren, gezien de aanzienlijke dreiging van handelsverschuivingen vanuit meerdere bestemmingen,” aldus de commissie.