De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag opnieuw zijn pijlen gericht op zijn voormalige adviseur Elon Musk. Hij bekritiseerde de hoogte van de overheidssubsidies die de ondernemer ontvangt, nadat de techmiljardair opnieuw kritiek had geuit op het omvangrijke uitgavenplan van de president.

“Elon krijgt misschien wel veruit meer subsidie dan enig ander mens in de geschiedenis,” zei Trump op sociale media.

"En zonder subsidies zou Elon waarschijnlijk zijn bedrijf moeten sluiten en terugkeren naar Zuid-Afrika."

Musk, die deze maand publiekelijk in onmin raakte met de president over het wetsvoorstel, herhaalde zijn scherpe kritiek en riep opnieuw op tot de oprichting van een nieuwe politieke partij terwijl de stemming begon.

Trump suggereerde dat zijn ministerie van Overheidsefficiëntie (DOGE) — waar Musk tot eind mei leiding aan gaf — zich zou moeten richten op de zakelijke belangen van de SpaceX-oprichter.

"Geen raketlanceringen, satellieten of elektrische auto’s meer, en ons land zou een FORTUIN besparen," zei de president. "Misschien moet DOGE hier eens goed naar kijken? HEEL VEEL GELD TE BESPAREN!!!"

‘Eén Grote Prachtige Wet’

Trump hoopt zijn nalatenschap te bezegelen met de ‘One Big Beautiful Bill’, die zijn aflopende belastingverlagingen voor zijn eerste ambtstermijn met 4,5 miljard dollar zou verlengen en de grensbeveiliging zou versterken.

Maar Republikeinen die vooruitkijken naar de tussentijdse verkiezingen van 2026 zijn verdeeld over het pakket, dat de gezondheidszorg voor miljoenen van de armste Amerikanen zou schrappen en meer dan $ 3 miljard aan de nationale schuld zou toevoegen.

Terwijl wetgevers maandag begonnen te stemmen over het wetsvoorstel, beschuldigde Musk — een van de rijkste mensen ter wereld — de Republikeinen ervan "schuldslavernij" te steunen.

"Het enige wat ik vraag is dat we Amerika niet failliet laten gaan," zei hij dinsdag op sociale media. "Wat is het nut van een schuldenplafond als we het blijven verhogen?"

Musk heeft beloofd een nieuwe politieke partij op te richten om wetgevers uit te dagen die campagne voerden voor minder federale uitgaven, maar toch voor het wetsvoorstel stemden.

"VOX POPULI VOX DEI 80% stemde voor een nieuwe partij," zei hij.