De Verenigde Staten en Israël zijn sterk verdeeld over hoe dicht Iran bij de ontwikkeling van een kernwapen is. Volgens Amerikaanse inlichtingen is Teheran nog jaren verwijderd van een dergelijk wapen, terwijl Tel Aviv volhoudt dat de dreiging dichtbij is, aldus persberichten van dinsdag.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beweerde dat Iran in hoog tempo werkt aan bewapening, wat heeft geleid tot een reeks Israëlische aanvallen op de nucleaire en militaire infrastructuur van Iran, volgens CNN.

Echter, vier bronnen die bekend zijn met de zaak vertelden CNN dat Amerikaanse inlichtingendiensten niet geloven dat Iran momenteel een kernbom bouwt. Zij schatten dat het minstens twee tot drie jaar zou duren voordat Iran een dergelijk wapen kan produceren en inzetten.

De recente aanvallen beschadigden nucleaire faciliteiten zoals Natanz, maar lieten de zwaar versterkte verrijkingsinstallatie in Fordow intact.

Volgens defensie-experts heeft Israël specifieke Amerikaanse wapens en luchtsteun nodig om de Fordow-faciliteit te beschadigen, aldus het rapport.

“Israël kan boven die nucleaire faciliteiten hangen en ze onbruikbaar maken, maar als je ze echt wilt ontmantelen, is het óf een Amerikaanse militaire aanval óf een deal,” zei Brett McGurk.

Trump ‘geeft niets om’ wat inlichtingen zeggen

De uiteenlopende beoordelingen hebben een dilemma gecreëerd voor de regering-Trump, die probeert escalatie te vermijden terwijl ze zich ook voorbereidt op mogelijke vergeldingsmaatregelen.

Directeur van Nationale Inlichtingen Tulsi Gabbar verklaarde eerder in maart dat de inlichtingen gemeenschap ervan overtuigd was dat Iran geen kernwapen bouwde.

Trump verwierp Gabbar's verklaring en zei: “Het kan me niet schelen wat ze zei — ik denk dat ze er heel dicht bij waren.”

De regionale spanningen zijn opgelopen sinds vrijdag, toen Israël luchtaanvallen uitvoerde op meerdere locaties in Iran, waaronder militaire en nucleaire faciliteiten. Dit leidde tot vergeldingsaanvallen door Teheran.

Israëlische autoriteiten meldden dat minstens 24 mensen zijn omgekomen en honderden gewond zijn geraakt door Iraanse raketaanvallen sinds die tijd.

Iran verklaarde dat minstens 224 mensen zijn gedood en meer dan 1.000 anderen gewond zijn geraakt door de Israëlische aanval.